Covid in provincia di Agrigento: un morto e 75 nuovi positivi

Un’altra nuova vittima per Covid a Porto Empedocle, e accertati 75 nuovi casi positivi, a fronte di 1.523 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 131.555 (1 marzo 2020 – 8 agosto 2022). In totale i guariti sono 127.381. Gli attuali positivi sono 3.577, di cui 3.552 in isolamento domiciliare, e 25 ricoverati in ospedale. Sono 2 i pazienti si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 15 al presidio ospedaliero riberese, 6 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 2 in ospedale fuori provincia. Complessivamente 596 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 514.750 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report dell’8 agosto 2022 sono 575.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report dell’8 agosto: Agrigento 18.241 (575 attuali contagiati, 17.602 guariti e 64 deceduti); Alessandria della Rocca 659 (35 attuali contagiati, 621 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.517 (58 attuali contagiati, 2.451 guariti e 8 deceduti); Bivona 1.085 (38 attuali contagiati, 1.046 guariti e 1 deceduto); Burgio 644 (15 attuali contagiati, 626 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 381 (6 attuali contagiati, 372 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 823 (23 attuali contagiati, 793 guariti, e 7 deceduti); Camastra 633 (15 attuali contagiati, 612 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.815 (22 attuali contagiati, 1.790 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.219 (57 attuali contagiati, 3.142 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 12.253 (240 attuali contagiati, 11.952 guariti e 61 deceduti); Casteltermini 2.347 (39 attuali contagiati, 2.299 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 957 (14 attuali contagiati, 937 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 990 (50 attuali contagiati, 936 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.015 (26 attuali contagiati, 983 guariti e 6 deceduti); Comitini 279 (4 attuali contagiati, e 275 guariti); Favara 12.500 (271 attuali contagiati, 12.195 guariti e 34 deceduti); Grotte 1.495 (37 attuali contagiati, 1.453 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 372 (18 attuali contagiati, 353 guariti e 1 deceduto); Licata 9.941 (441 attuali contagiati, 9.455 guariti, 45 deceduti); Lucca Sicula 468 (10 attuali contagiati, 457 guariti, 1 deceduto); Menfi 3.607 (118 attuali contagiati, 3.472 guariti e 17 deceduti); Montallegro 768 (4 attuali contagiati, 756 guariti e 8 deceduti); Montevago 710 (17 attuali contagiati, 691 guariti e 2 deceduti); Naro 2.036 (52 attuali contagiati, 1.970 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 6.788 (134 attuali contagiati, 6.613 guariti e 41 deceduti); Porto Empedocle 5.183 (165 attuali contagiati, 5.000 guariti, e 18 deceduti); Racalmuto 2.329 (37 attuali contagiati, 2.284 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.078 (163 attuali contagiati, 3.895 guariti, e 20 deceduti); Ravanusa 3.058 (114 attuali contagiati, 2.930 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.535 (51 attuali contagiati, 1.479 guariti e 5 deceduti); Ribera 5.651 (141 attuali contagiati, 5.474 guariti e 36 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.100 (42 attuali contagiati, 1.030 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 1.048 (60 attuali contagiati, 978 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.204 (31 attuali contagiati, 2.166 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 475 (24 attuali contagiati, 450 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 680 (33 attuali contagiati, 645 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.705 (36 attuali contagiati,1.658 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.122 (50 attuali contagiati, 1.069 guariti e 3 deceduti); Sciacca 12.250 (269 attuali contagiati, 11.928 guariti e 53 deceduti); Siculiana 1.681 (41 attuali contagiati, 1.633 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 363 (2 attuali contagiati, 360 guariti e 1 deceduto).

Sono 2 i migranti attualmente positivi al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.