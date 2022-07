Covid in provincia di Agrigento, un morto e 692 nuovi positivi

C’è una nuova vittima per Covid a Sciacca, e nei giorni 3 e 4 luglio registrati altri 692 nuovi casi positivi, a fronte di 3.070 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 109.513 (1 marzo 2020 – 4 luglio 2022). In totale i guariti sono 103.549. Gli attuali positivi sono 5.398, di cui 5.365 in isolamento domiciliare, e 33 ricoverati in ospedale. Due pazienti si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 23 al presidio ospedaliero riberese, 8 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Complessivamente 566 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 455.493 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 4 luglio 2022 sono 849.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 4 luglio: Agrigento 15.125 (849 attuali contagiati, 14.217 guariti e 59 deceduti); Alessandria della Rocca 528 (23 attuali contagiati, 503 guariti e 2 deceduti); Aragona 2.091 (119 attuali contagiati, 1.964 guariti e 8 deceduti); Bivona 901 (43 attuali contagiati, 857 guariti e 1 deceduto); Burgio 558 (15 attuali contagiati, 540 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 332 (8 attuali contagiati, 321 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 662 (43 attuali contagiati, 613 guariti, e 6 deceduti); Camastra 556 (8 attuali contagiati, 542 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.595 (83 attuali contagiati, 1.509 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.799 (159 attuali contagiati, 2.620 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 10.360 (401 attuali contagiati, 9.901 guariti e 58 deceduti); Casteltermini 1.975 (152 attuali contagiati, 1.814 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 821 (89 attuali contagiati, 726 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 830 (49 attuali contagiati, 777 guariti e 4 deceduti); Cianciana 800 (30 attuali contagiati, 764 guariti e 6 deceduti); Comitini 242 (9 attuali contagiati, e 233 guariti); Favara 10.521 (482 attuali contagiati, 10.008 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.229 (41 attuali contagiati, 1.184 guariti e 4 deceduti); Joppolo Giancaxio 296 (4 attuali contagiati, 291 guariti e 1 deceduto); Licata 8.128 (310 attuali contagiati, 7.776 guariti, 42 deceduti); Lucca Sicula 37 (27 attuali contagiati, 348 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.827 (248 attuali contagiati, 2.563 guariti e 16 deceduti); Montallegro 645 (30 attuali contagiati, 607 guariti e 8 deceduti); Montevago 577 (46 attuali contagiati, 529 guariti e 2 deceduti); Naro 1.621 (119 attuali contagiati, 1.488 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 5.869 (113 attuali contagiati, 5.718 guariti e 38 deceduti); Porto Empedocle 4.311 (155 attuali contagiati, 4.139 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.975 (83 attuali contagiati, 1.884 guariti e 8 deceduti); Raffadali 3.279 (151 attuali contagiati, 3.109 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.639 (52 attuali contagiati, 2.573 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.258 (61 attuali contagiati, 1.192 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.791 (179 attuali contagiati, 4.579 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 955 (52 attuali contagiati, 875 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 806 (25 attuali contagiati, 771 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.843 (123 attuali contagiati, 1.714 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 369 (21 attuali contagiati, 347 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 532 (54 attuali contagiati, 476 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.443 (82 attuali contagiati,1.350 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 922 (46 attuali contagiati, 873 guariti e 3 deceduti); Sciacca 9.818 (733 attuali contagiati, 9.035 guariti e 50 deceduti); Siculiana 1.461 (61 attuali contagiati, 1.393 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 297 (20 attuali contagiati, 276 guariti e 1 deceduto).

Sono 3 i migranti attualmente positivi al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.