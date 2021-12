Covid in provincia di Agrigento, un morto e 344 nuovi casi

C’è un nuovo decesso per Covid in provincia di Agrigento, precisamente a Castrofilippo, e ben 344 nuovi casi positivi al Covid-19, su 1.228 tamponi effettuati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia da Covid in provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 21.682 (1 marzo 2020 – 30 dicembre 2021). In totale i guariti sono 18.751. Gli attuali positivi sono 2.247, di cui 2.502 in isolamento domiciliare, e 45 ricoverati in ospedale. Sono 3 le persone che si trovano in terapia intensiva, all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 36 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 5 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e uno in struttura lowcare, all’hotel Covid ex Ipab di Canicattì. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 163.714 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 30 dicembre sono 364.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 30 dicembre: Agrigento 2.318 (364 attuali contagiati, 1.928 guariti e 26 deceduti); Alessandria della Rocca 83 (5 attuali contagiati, e 78 guariti); Aragona 287 (48 attuali contagiati, 233 guariti e 6 deceduti); Bivona 86 (17 attuali contagiati, e 69 guariti); Burgio 85 (17 attuali contagiati, 67 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 64 (14 attuali contagiati, 48 guariti e 2 deceduti); Caltabellotta 197 (3 attuali contagiati, 189 guariti, e 5 deceduti); Camastra 134 (10 attuali contagiati, 120 guariti, e 4 deceduti); Cammarata 262 (62 attuali contagiati, 199 guariti e 1 deceduto); Campobello di Licata 605 (81 attuali contagiati, 509 e guariti, e 15 deceduti); Canicattì 2.459 (254 attuali contagiati, 2.158 guariti e 47 deceduti); Casteltermini 290 (27 attuali contagiati, 257 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 329 (190 attuali contagiati, 134 guariti e 5 deceduti); Cattolica Eraclea 267 (32 attuali contagiati, 233 guariti e 2 deceduti); Cianciana 77 (4 attuali contagiati, 69 guariti e 4 deceduti); Comitini 59 (13 attuali contagiati, e 46 guariti); Favara 1.836 (212 attuali contagiati, 1.598 guariti e 26 deceduti); Grotte 187 (35 attuali contagiati, 149 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 67 (7 attuali contagiati, 59 guariti e 1 deceduto); Licata1.956 (126 attuali contagiati, 1.804 guariti, 26 deceduti); Lucca Sicula 44 (17 attuali contagiati, e 27 guariti); Menfi 428 (37 attuali contagiati, 382 guariti e 9 deceduti); Montallegro 151 ( 19 attuali contagiati, 126 guariti e 6 deceduti); Montevago 118 (7 attuali contagiati, 109 guariti e 2 deceduti); Naro 368 (35 attuali contagiati, 321 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 1.355 (105 attuali contagiati, 1.227 guariti e 23 deceduti); Porto Empedocle 858 (94 attuali contagiati, 751 guariti, e 13 deceduti); Racalmuto 238 (17 attuali contagiati, 218 guariti e 3 deceduti); Raffadali 701 (33 attuali contagiati, 654 guariti, e 14 deceduti); Ravanusa 806 (49 attuali contagiati, 746 guariti, 11 deceduti); Realmonte 197 (28 attuali contagiati, 166 guariti e 3 deceduti); Ribera 1.334 (289 attuali contagiati, 1.022 guariti e 23 deceduti); Sambuca di Sicilia 364 (39 attuali contagiati, 300 guariti e 25 deceduti); San Biagio Platani 167 (1 attuale contagiato, 158 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 285 (31 attuali contagiati, 250 guariti e 4 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 56 (2 attuali contagiati, e 54 guariti); Santa Elisabetta 92 (35 attuali contagiati, 56 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 342 ( 27 attuali contagiati, 306 guariti e 9 deceduti); Santo Stefano Quisquina 78 (2 attuali contagiati, 74 guariti e 2 deceduti); Sciacca 1.226 (131 attuali contagiati, 1.066 guariti e 29 deceduti); Siculiana 345 (26 attuali contagiati, 313 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 44 (1 attuale contagiato, 42 guariti e 1 deceduto).

C’è un migrante positivo al Covid, mentre i guariti ospiti dei centri di accoglienza e presenti sulle navi quarantena sono 436.