Covid in provincia di Agrigento, registrati 61 nuovi positivi

Nessuna nuova vittima per Covid, ma registrati altri 61 nuovi casi positivi, a fronte di 1.561 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 98.261 (1 marzo 2020 – 23 maggio 2022). In totale i guariti sono 94.778. Gli attuali positivi sono 2.933, di cui 2.914 in isolamento domiciliare, e 19 ricoverati in ospedale. Salgono a 3 i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 7 pazienti al presidio ospedaliero riberese, e 9 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Complessivamente 550 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 421.471 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 23 maggio 2022 sono 475.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 23 maggio: Agrigento 13.212 (475 attuali contagiati, 12.682 guariti e 55 deceduti); Alessandria della Rocca 487 (21 attuali contagiati, 465 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.817 (44 attuali contagiati, 1.765 guariti e 8 deceduti); Bivona 778 (70 attuali contagiati, 707 guariti e 1 deceduto); Burgio 531 (25 attuali contagiati, 503 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 312 (4 attuali contagiati, 305 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 590 (16 attuali contagiati, 568 guariti, e 6 deceduti); Camastra 529 (18 attuali contagiati, 505 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.451 (27 attuali contagiati, 1.421 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.485 (81 attuali contagiati, 2.384 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 9.511 (195 attuali contagiati, 9.259 guariti e 57 deceduti); Casteltermini 1.754 (59 attuali contagiati, 1.687 guariti e 8 deceduti); Castrofilippo 705 (5 attuali contagiati, 694 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 742 (11 attuali contagiati, 727 guariti e 4 deceduti); Cianciana 731 (19 attuali contagiati, 706 guariti e 6 deceduti); Comitini 219 (18 attuali contagiati, e 201 guariti); Favara 9.447 (308 attuali contagiati, 9.108 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.139 (29 attuali contagiati, 1.107 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 286 (5 attuali contagiati, 280 guariti e 1 deceduto); Licata 7.573 (204 attuali contagiati, 7.328 guariti, 41 deceduti); Lucca Sicula 343 (15 attuali contagiati, 327 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.426 (87 attuali contagiati, 2.323 guariti e 16 deceduti); Montallegro 590 (23 attuali contagiati, 560 guariti e 7 deceduti); Montevago 473 (21 attuali contagiati, 450 guariti e 2 deceduti); Naro 1.436 (34 attuali contagiati, 1.389 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.620 (34 attuali contagiati, 5.549 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 3.920 (114 attuali contagiati, 3.789 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.809 (23 attuali contagiati, 1.779 guariti e 7 deceduti); Raffadali 2.962 (113 attuali contagiati, 2.830 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.543 (37 attuali contagiati, 2.492 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.117 (39 attuali contagiati, 1.073 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.447 (110 attuali contagiati, 4.304 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 851 (44 attuali contagiati, 779 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 705 (37 attuali contagiati, 658 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.665 (41 attuali contagiati, 1.618 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 322 (7 attuali contagiati, 314 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 444 (17 attuali contagiati, 426 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.241 (29 attuali contagiati,1.201 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 754 (46 attuali contagiati, 705 guariti e 3 deceduti); Sciacca 8.136 (359 attuali contagiati, 7.729 guariti e 48 deceduti); Siculiana 1.335 (59 attuali contagiati, 1.269 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 273 (10 attuali contagiati, 262 guariti e 1 deceduto).

Sono 3 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.