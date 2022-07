Covid in provincia di Agrigento: registrati 500 nuovi positivi

Nessuna nuova vittima, ma registrati ben 500 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 1.701 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 127.506 (1 marzo 2020 – 27 luglio 2022). In totale i guariti sono 118.022. Gli attuali positivi sono 8.898, di cui 8.864 in isolamento domiciliare, e 35 ricoverati in ospedale. Sono 2 i pazienti si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 20 al presidio ospedaliero riberese, 10 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 3 in ospedale fuori provincia. Complessivamente 584 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 501.194 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 27 luglio 2022 sono 1.296.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 27 luglio: Agrigento 17.600 (1.296 attuali contagiati, 16.240 guariti e 64 deceduti); Alessandria della Rocca 630 (52 attuali contagiati, 575 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.449 (185 attuali contagiati, 2.256 guariti e 8 deceduti); Bivona 1.048 (64 attuali contagiati, 983 guariti e 1 deceduto); Burgio 623 (23 attuali contagiati, 597 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 372 (18 attuali contagiati, 351 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 798 (47 attuali contagiati, 744 guariti, e 7 deceduti); Camastra 616 (28 attuali contagiati, 582 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.792 (92 attuali contagiati, 1.697 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.151 (153 attuali contagiati, 2.978 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 11.979 (772 attuali contagiati, 11.148 guariti e 59 deceduti); Casteltermini 2.305 (114 attuali contagiati, 2.182 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 940 (48 attuali contagiati, 886 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 931 (34 attuali contagiati, 893 guariti e 4 deceduti); Cianciana 983 (78 attuali contagiati, 899 guariti e 6 deceduti); Comitini 273 (19 attuali contagiati, e 254 guariti); Favara 12.151 (892 attuali contagiati, 11.225 guariti e 34 deceduti); Grotte 1.455 (114 attuali contagiati, 1.336 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 352 (28 attuali contagiati, 323 guariti e 1 deceduto); Licata 9.559 (866 attuali contagiati, 8.651 guariti, 42 deceduti); Lucca Sicula 454 (13 attuali contagiati, 440 guariti, 1 deceduto); Menfi 3.491 (359 attuali contagiati, 3.116 guariti e 16 deceduti); Montallegro 759 (35 attuali contagiati, 716 guariti e 8 deceduti); Montevago 688 (54 attuali contagiati, 632 guariti e 2 deceduti); Naro 1.970 (117 attuali contagiati, 1.839 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 6.644 (418 attuali contagiati, 6.186 guariti e 40 deceduti); Porto Empedocle 4.967 (372 attuali contagiati, 4.578 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 2.292 (175 attuali contagiati, 2.109 guariti e 8 deceduti); Raffadali 3.881 (296 attuali contagiati, 3.566 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.925 (148 attuali contagiati, 2.763 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.469 (74 attuali contagiati, 1.390 guariti e 5 deceduti); Ribera 5.487 (253 attuali contagiati, 5.199 guariti e 35 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.039 (73 attuali contagiati, 938 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 986 (108 attuali contagiati, 868 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.181 (151 attuali contagiati, 2.024 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 444 (40 attuali contagiati, 403 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 646 (52 attuali contagiati, 592 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.664 (106 attuali contagiati,1.547 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.082 (99 attuali contagiati, 980 guariti e 3 deceduti); Sciacca 11.896 (927 attuali contagiati, 10.917 guariti e 52 deceduti); Siculiana 1.624 (90 attuali contagiati, 1.527 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 360 (17 attuali contagiati, 342 guariti e 1 deceduto).

Sono 4 i migranti attualmente positivi al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.