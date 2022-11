Covid in provincia di Agrigento: registrati 166 nuovi positivi

Nessuna nuova vittima, e registrati 166 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 484 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 142.913 (1 marzo 2020 – 22 novembre 2022). In totale i guariti sono 141.558. Gli attuali positivi sono 707, di cui 694 in isolamento domiciliare, e 13 ricoverati in ospedale. Sono 2 i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 6 al presidio ospedaliero riberese, 3 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 2 al “Barone Lombardo” di Canicattì. Complessivamente 648 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 563.283 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 22 novembre 2022 sono 128.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 22 novembre: Agrigento 20.019 (128 attuali contagiati, 19.814 guariti e 77 deceduti); Alessandria della Rocca 730 (2 attuali contagiati, 725 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.772 (32 attuali contagiati, 2.731 guariti e 9 deceduti); Bivona 1.217 (5 attuali contagiati, 1.211 guariti e 1 deceduto); Burgio 711 (3 attuali contagiati, 705 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 423 (4 attuali contagiati, 416 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 917 (3 attuali contagiati, 906 guariti, e 8 deceduti); Camastra 687 (3 attuali contagiati, 678 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.920 (9 attuali contagiati, 1.908 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.477 (21 attuali contagiati, 3.436 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 13.034 (58 attuali contagiati, 12.914 guariti e 62 deceduti); Casteltermini 2.485 (17 attuali contagiati, 2.459 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 994 (5 attualmente contagiati, 982 guariti e 7 deceduti); Cattolica Eraclea 1.092 (4 attuali contagiati, 1.084 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.113 (4 attuali contagiati, 1.103 guariti e 6 deceduti); Comitini 311 (1 attuale contagiato, 310 guariti); Favara 13.583 (72 attuali contagiati, 13.471 guariti e 40 deceduti); Grotte 1.581 (12 attuali contagiati, 1.564 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 405 (1 attuale contagiato, 403 guariti e 1 deceduto); Licata 10.763 (34 attuali contagiati, 10.678 guariti, 51 deceduti); Lucca Sicula 513 (511 guariti, 2 deceduti); Menfi 4.117 (40 attuali contagiati, 4.058 guariti e 19 deceduti); Montallegro 823 (815 guariti e 8 deceduti); Montevago 796 (4 attuali contagiati, 788 guariti e 4 deceduti); Naro 2.174 (7 attuali contagiati, 2.153 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 7.176 (11 attuali contagiati, 7.123 guariti e 42 deceduti); Porto Empedocle 5.574 (28 attuali contagiati, 5.527 guariti, e 19 deceduti); Racalmuto 2.424 (12 attuali contagiati, 2.404 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.490 (14 attuali contagiati, 4.455 guariti, e 21 deceduti); Ravanusa 3.313 (11 attuali contagiati, 3.287 guariti, 15 deceduti); Realmonte 1.659 (1 attuale contagiato, 1.652 guariti e 6 deceduti); Ribera 6.106 (39 attuali contagiati, 6.029 guariti e 38 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.418 (8 attuali contagiati, 1.381 guariti e 29 deceduti); San Biagio Platani 1.228 (4 attuali contagiati, 1.214 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.336 (14 attuali contagiati, 2.315 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 543 (11 attuali contagiati, 530 guariti e 2 deceduto); Santa Elisabetta 724 (3 attuali contagiati, 719 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.874 (15 attuali contagiati, 1.846 guariti e 13 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.256 (4 attuali contagiati, 1.249 guariti e 3 deceduti); Sciacca 13.440 (60 attuali contagiati, 13.321 guariti e 59 deceduti); Siculiana 1.748 (1 attuale contagiato, 1.739 guariti, e 8 deceduti); Villafranca Sicula 397 (2 attuali contagiati, 394 guariti e 1 deceduto).

Non ci sono migranti attualmente positivi al Covid in strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.