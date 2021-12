Covid in provincia di Agrigento, il virus corre: 77 nuovi casi

Nessuna nuova vittima per Covid-19 in provincia di Agrigento, ma nelle ultime 24 ore, registrati altri 77 nuovi casi, su 327 tamponi effettuati. Emerge dal bollettino di Asp, sull’andamento della pandemia da Covid in provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 18.976 (1 marzo 2020 – 10 dicembre 2021). In totale i guariti sono 17.849. I deceduti dall’inizio del Coronavirus sono 369. Gli attuali positivi salgono a 757, di cui 739 in isolamento domiciliare, e 18 ricoverati in ospedale. Sono 2 le persone che si trovano in terapia intensiva, all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 14 pazienti al presidio ospedaliero riberese, uno in un ospedale fuori provincia, e uno in struttura lowcare, all’hotel Covid ex Ipab di Canicattì. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 152.697 tamponi processati.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 1.931 (119 attuali contagiati, 1.787 guariti e 25 deceduti); Alessandria della Rocca 78 (2 attuali contagiati, e 76 guariti); Aragona 240 (7 attuali contagiati, 227 guariti e 6 deceduti); Bivona 69 ( 69 guariti); Burgio 68 (2 attuali contagiati, 65 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 50 (8 attuali contagiati, 40 guariti e 2 deceduti); Caltabellotta 194 (189 guariti, e 5 deceduti); Camastra 125 (7 attuali contagiati, 114 guariti, e 4 deceduti); Cammarata 181 (47 attuali contagiati, 133 guariti e 1 deceduto); Campobello di Licata 523 (16 attuali contagiati, 492 e guariti, e 15 deceduti); Canicattì 2.211 (98 attuali contagiati, 2.067 guariti e 46 deceduti); Casteltermini 259 (15 attuali contagiati, 239 guariti e 5 deceduti); Castrofilippo 135 (14 attuali contagiati, 119 guariti e 2 deceduti); Cattolica Eraclea198 (3 attuali contagiati, 193 guariti e 2 deceduti); Cianciana 72 (1 attuale contagiato, 68 guariti e 3 deceduti); Comitini 46 (7 attuali contagiati e 39 guariti); Favara 1.607 (29 attuali contagiati, 1.552 guariti e 26 deceduti); Grotte 154 (13 attuali contagiati, 139 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 60 (3 attuali contagiati, 56 guariti e 1 deceduto); Licata1.833 (36 attuali contagiati, 1.772 guariti, 25 deceduti); Lucca Sicula 23 (23 guariti); Menfi 388 (3 attuali contagiati, 376 guariti e 9 deceduti); Montallegro 132 ( 126 guariti e 6 deceduti); Montevago 111 (6 attuali contagiati, 103 guariti e 2 deceduti); Naro 342 (32 attuali contagiati, 298 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 1.241 (6 attuali contagiati, 1.213 guariti e 22 deceduti); Porto Empedocle 757 (19 attuali contagiati, 725 guariti, e 13 deceduti); Racalmuto 221 (8 attuali contagiati, 210 guariti e 3 deceduti); Raffadali 672 (41 attuali contagiati, 618 guariti, e 13 deceduti); Ravanusa 757 (9 attuali contagiati, 737 guariti, 11 deceduti); Realmonte 175 (16 attuali contagiati, 156 guariti e 3 deceduti); Ribera 1.015 (86 attuali contagiati, 907 guariti e 22 deceduti); Sambuca di Sicilia 325 (11 attuali contagiati, 290 guariti e 24 deceduti); San Biagio Platani 166 (158 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 235 (63 attuali contagiati, 169 guariti e 3 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 53 (53 guariti); Santa Elisabetta 54 (53 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 315 (1 attuale contagiato, 305 guariti e 9 deceduti); Santo Stefano Quisquina 76 (1 attuale contagiato, 73 guariti e 2 deceduti); Sciacca 1.090 (16 attuali contagiati, 1.046 guariti e 28 deceduti); Siculiana 316 (11 attuali contagiati, 299 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 42 (41 guariti e 1 deceduto).

Tra i soggetti migranti positivi: 4 ospiti del centro d’accoglienza Villa Sikania, e 2 attualmente contagiati si trovano nelle navi quarantena al largo di Porto Empedocle.