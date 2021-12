Atreju, alla kermesse di Fratelli d’Italia anche Agrigento con Daniela Catalano

Atreju 2021, la kermesse di Fratelli d’Italia in corso a Roma, si conferma l’appuntamento clou della politica italiana di queste settimane. Alla manifestazione. Ribattezzata “la Terza Camera” per gli ospiti intervenuti, presente per la città di Agrigento con la neo coordinatrice cittadina di fratelli d’Italia Daniela Catalano che commenta la sua presenza: “L’edizione di Atreju di quest’anno incorona Giorgia Meloni leader di peso riconosciuta da tutto l’arco costituzionale. Ritengo che l’onore di rappresentare, in un capoluogo di provincia come Agrigento, il primo partito di centro destra rechi con sé l’onore di farsi portavoce a Roma delle necessità cittadine.” Dal palco del villaggio natalizio, allestito a due passi dal Vaticano, si sono alternati ministri e leader politici di maggioranza e opposizione, secondo una tradizione che caratterizza da sempre la Festa di Atreju, giunta alla 23esima edizione.