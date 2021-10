Covid in provincia di Agrigento, il virus arretra. Gli attuali positivi sono 272

In provincia di Agrigento il virus arretra sempre di più. Nelle ultime 24 ore accertati 10 nuovi casi di Covid, su 377 tamponi effettuati. Non si registrano decessi. Emerge dal bollettino di Asp. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 17.087 (1 marzo 2020 – 4 ottobre). I guariti salgono a 16.467. I deceduti sono 348. Gli attuali positivi scendono a 272, di cui 258 in isolamento domiciliare, e 14 ricoverati in ospedale. Una persona si trova in terapia intensiva. Gli altri ricoverati: 6 al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 5 al presidio ospedaliero “Parlapiano” di Ribera, e 2 in ospedali fuori provincia. Il paziente in terapia intensiva è al nosocomio di Ribera. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 134.628 tamponi processati.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 1.726 (9 attuali contagiati, 1.692 guariti e 25 deceduti); Alessandria della Rocca 76 (76 guariti); Aragona 224 (1 attuale contagiato, 219 guariti e 4 deceduti); Bivona 69 ( 7 attuali contagiati e 62 guariti); Burgio 53 ( 52 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 42 (40 guariti e 2 deceduti); Caltabellotta 186 (1 attuale contagiato, 180 guariti, e 5 deceduti); Camastra 106 (102 guariti, e 4 deceduti); Cammarata 123 (1 attuale contagiato, 121 guariti e 1 deceduto); Campobello di Licata 498 (9 attuali contagiati, 474 e guariti, e 15 deceduti); Canicattì 1.969 (67 attuali contagiati, 1.859 guariti e 43 deceduti); Casteltermini 227 ( 222 guariti e 5 deceduti); Castrofilippo 120 (4 attuali contagiati, 114 guariti e 2 deceduti); Cattolica Eraclea151 (3 attuali contagiati, 147 guariti e 1 deceduto); Cianciana 71 (68 guariti e 3 deceduti); Comitini 39 (39 guariti); Favara 1.550 (15 attuali contagiati, 1.511 guariti e 24 deceduti); Grotte 125 (5 attuali contagiati, 118 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 55 (54 guariti e 1 deceduto); Licata1.658 (23 attuali contagiati, 1.612 guariti, 23 deceduti); Lucca Sicula 21 (21 guariti); Menfi 369 (5 attuali contagiati, 355 guariti e 9 deceduti); Montallegro 131 ( 4 attuali contagiati, 121 guariti e 6 deceduti); Montevago 103 (101 guariti e 2 deceduti); Naro 211 (204 guariti e 7 deceduti); Palma di Montechiaro 1.176 (39 attuali contagiati, 1.115 guariti e 22 deceduti); Porto Empedocle 709 (17 attuali contagiati, 679 guariti, e 13 deceduti); Racalmuto 208 (4 attuali contagiati, 201 guariti e 3 deceduti); Raffadali 535 (1 attuale contagiato, 522 guariti, e 12 deceduti); Ravanusa 741 (7 attuali contagiati, 723 guariti, 11 deceduti); Realmonte 149 (2 attuali contagiati, 144 guariti e 3 deceduti); Ribera 887 (5 attuali contagiati, 862 guariti e 20 deceduti); Sambuca di Sicilia 294 ( 270 guariti e 24 deceduti); San Biagio Platani 166 (1 attuale contagiato, 157 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 154 (4 attuali contagiati, 147 guariti e 3 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 49 ( 49 guariti); Santa Elisabetta 53 (52 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 307 (299 guariti e 8 deceduti); Santo Stefano Quisquina 74 (1 attuale contagiato, 71 guariti e 2 deceduti); Sciacca 962 (15 attuali contagiati, 921 guariti e 26 deceduti); Siculiana 303 (7 attuali contagiati, 290 guariti, 6 deceduti); Villafranca Sicula 25 (24 guariti e 1 deceduto).

Tra i soggetti migranti positivi, 4 sono isolati presso il centro di accoglienza “Villa Sikania” di Siculiana, 1 alla “Casa dei Gabbiani” di Agrigento. Sulle navi quarantena per l’accoglienza migranti 392 casi (15 attuali contagiati e 377 guariti).