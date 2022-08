Covid in provincia di Agrigento: c’è un’altra vittima e 381 nuovi positivi

C’è un’altra nuova vittima per Covid a Licata, e accertati 381 nuovi casi positivi, a fronte di 910 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 132.734 (1 marzo 2020 – 9 agosto 2022). In totale i guariti sono 128.698. Gli attuali positivi sono 3.438, di cui 3.415 in isolamento domiciliare, e 23 ricoverati in ospedale. Un paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 13 al presidio ospedaliero riberese, 8 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 1 in ospedale fuori provincia. Complessivamente 597 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 515.660 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 9 agosto 2022 sono 543.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 9 agosto: Agrigento 18.363 (543 attuali contagiati, 17.756 guariti e 64 deceduti); Alessandria della Rocca 672 (33 attuali contagiati, 636 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.529 (55 attuali contagiati, 2.466 guariti e 8 deceduti); Bivona 1.098 (37 attuali contagiati, 1.060 guariti e 1 deceduto); Burgio 669 (17 attuali contagiati, 649 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 382 (4 attuali contagiati, 375 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 841 (34 attuali contagiati, 800 guariti, e 7 deceduti); Camastra 638 (15 attuali contagiati, 617 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.831 (25 attuali contagiati, 1.803 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.238 (47 attuali contagiati, 3.171 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 12.333 (239 attuali contagiati, 12.033 guariti e 61 deceduti); Casteltermini 2.365 (42 attuali contagiati, 2.314 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 963 (16 attuali contagiati, 941 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 998 (47 attuali contagiati, 947 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.025 (24 attuali contagiati, 995 guariti e 6 deceduti); Comitini 282 (6 attuali contagiati, e 276 guariti); Favara 12.576 (243 attuali contagiati, 12.299 guariti e 34 deceduti); Grotte 1.503 (27 attuali contagiati, 1.471 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 374 (17 attuali contagiati, 356 guariti e 1 deceduto); Licata 10.035 (425 attuali contagiati, 9.564 guariti, 46 deceduti); Lucca Sicula 474 (14 attuali contagiati, 459 guariti, 1 deceduto); Menfi 3.648 (105 attuali contagiati, 3.526 guariti e 17 deceduti); Montallegro 773 (4 attuali contagiati, 761 guariti e 8 deceduti); Montevago 726 (23 attuali contagiati, 701 guariti e 2 deceduti); Naro 2.042 (33 attuali contagiati, 1.995 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 6.819 (135 attuali contagiati, 6.643 guariti e 41 deceduti); Porto Empedocle 5.217 (148 attuali contagiati, 5.051 guariti, e 18 deceduti); Racalmuto 2.336 (38 attuali contagiati, 2.290 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.099 (149 attuali contagiati, 3.930 guariti, e 20 deceduti); Ravanusa 3.087 (113 attuali contagiati, 2.960 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.539 (48 attuali contagiati, 1.486 guariti e 5 deceduti); Ribera 5.679 (130 attuali contagiati, 5.513 guariti e 36 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.226 (50 attuali contagiati, 1.148 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 1.070 (60 attuali contagiati, 1.000 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.221 (23 attuali contagiati, 2.191 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 478 (16 attuali contagiati, 461 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 686 (30 attuali contagiati, 654 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.730 (42 attuali contagiati, 1.677 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.130 (47 attuali contagiati, 1.080 guariti e 3 deceduti); Sciacca 12.423 (292 attuali contagiati, 12.078 guariti e 53 deceduti); Siculiana 1.687 (39 attuali contagiati, 1.641 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 379 (4 attuali contagiati, 374 guariti e 1 deceduto).

C’è un solo migrante attualmente positivo al Covid in una struttura di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.