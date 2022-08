Cerimonia di inaugurazione di ViviSport. L’estate agrigentina prosegue con nuovi appuntamenti

Cerimonia di inaugurazione ieri pomeriggio, allo Stadio Esseneto, del torneo di calcetto “ViviSport – ®Estate ad Agrigento”. Organizzato dall’ASD Mediterraneo con A.S.C Attività Sportive Confederate, si svolgerà fino al 10 settembre nei diversi quartieri della città ed è destinato alle categorie “Primi calci” e “Pulcini”. La manifestazione rientra nel programma dell’estate di eventi di “Destinazione Agrigento”: musica, spettacoli, teatro, cabaret e tanto divertimento. L’Estate Agrigentina vede insieme il Comune di Agrigento, il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la DMO-Distretto Turistico Valle dei Templi, col patrocinio dell’Assessorato regionale del Turismo. Nella giornata inaugurale era presente l’intera squadra dell’Akragas Calcio. Erano presenti, il sindaco, Franco Miccichè, l’assessore Costantino Ciulla, l’amministratore del Distretto Turistico, Fabrizio La Gaipa, Santino Lo Presti per la Lega Nazionale Dilettanti e gli organizzatori. Più di un centinaio i giovanissimi partecipanti al torneo accompagnati dalle loro famiglie. Ieri sera per la Notte dei Musei è rimasto eccezionalmente aperto al pubblico il museo dell’ex Collegio dei Filippini e già alla prima ora di apertura si erano registrati più di 200 ingressi. Hanno allietato la serata i Fabemolle minimal band con un concerto dedicato interamente a Fabrizio De Andrè. Stasera per la Notte di San Lorenzo, dalle 21,30, il complesso bandistico “Vincenzo Bellini” diretto dal M° Carmelo Mangione accompagnerà con la musica lo spettacolo delle stelle cadenti nell’antico borgo di Montaperto. Grande attesa oggi anche per l’inaugurazione della spettacolare installazione videomapping “Palingenesis”, un percorso alla scoperta del mito e dei riti associati alla Dea Demetra in collaborazione con CoopCulture in Piazza San Giuseppe a partire dalle 21. Sarà possibile ammirarlo tutte le sere fino al 22 agosto. Venerdì 12 agosto si aprirà l’Ellenic Music Festival al Teatro della Valle dei Templi di Piano San Gregorio. Due serate con grandi musicisti e, in particolare, due band: The Notwist e Subsonica. Divertimento assicurato sabato 13 agosto con Matranga e Minafò e gli artisti di Sicilia Cabaret, quali I 4 gusti, Dalila Pace, Antonio Balistreri, Ciccio Librera “Batman”, Riccardo Pace, Claudione e Saw. Lo spettacolo è gratuito e si svolgerà a Piazzale Giglia a San Leone dalle 21,30. Tutti gli eventi di Destinazione Agrigento su https://agrigento.comune.digital/eventi/c/0