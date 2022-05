Covid in provincia di Agrigento: ancora un morto, e 536 nuovi positivi

Ancora una vittime per Covid a Racalmuto, e registrati altri 536 nuovi casi positivi. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 92.726 (1 marzo 2020 – 3 maggio 2022). In totale i guariti sono 83.194. Gli attuali positivi sono 8.996, di cui 8.955 in isolamento domiciliare, e 41 ricoverati in ospedale. Scendono a 3 i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva, tutti all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 17 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 20 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e uno in un ospedale fuori provincia. Complessivamente 536 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 403.557 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 3 maggio 2022 sono 1.241.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 3 maggio: Agrigento 12.452 (1.241 attuali contagiati, 11.160 guariti e 51 deceduti); Alessandria della Rocca 449 (42 attuali contagiati, 406 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.729 (276 attuali contagiati, 1.446 guariti e 7 deceduti); Bivona 647 (94 attuali contagiati, 552 guariti e 1 deceduto); Burgio 447 (77 attuali contagiati, 367 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 298 (15 attuali contagiati, 280 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 561 (51 attuali contagiati, 504 guariti, e 6 deceduti); Camastra 502 (45 attuali contagiati, 451 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.401 (107 attuali contagiati, 1.291 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.330 (205 attuali contagiati, 2.106 guariti, e 19 deceduti); Canicattì 9.141 (733 attuali contagiati, 8.352 guariti e 56 deceduti); Casteltermini 1.636 (185 attuali contagiati, 1.443 guariti e 8 deceduti); Castrofilippo 690 (66 attuali contagiati, 618 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 696 (70 attuali contagiati, 622 guariti e 4 deceduti); Cianciana 691 (57 attuali contagiati, 628 guariti e 6 deceduti); Comitini 197 (10 attuali contagiati, e 187 guariti); Favara 8.879 (986 attuali contagiati, 7.862 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.087 (73 attuali contagiati, 1.011 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 277 (41 attuali contagiati, 235 guariti e 1 deceduto); Licata 7.284 (830 attuali contagiati, 6.414 guariti, 40 deceduti); Lucca Sicula 299 (34 attuali contagiati, 264 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.233 (264 attuali contagiati, 1.953 guariti e 16 deceduti); Montallegro 548 (55 attuali contagiati, 486 guariti e 7 deceduti); Montevago 432 (61 attuali contagiati, 369 guariti e 2 deceduti); Naro 1.364 (105 attuali contagiati, 1.246 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.558 (251 attuali contagiati, 5.270 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 3.730 (346 attuali contagiati, 3.367 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.747 (164 attuali contagiati, 1.576 guariti e 7 deceduti); Raffadali 2.771 (294 attuali contagiati, 2.459 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.481 (127 attuali contagiati, 2.340 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.056 (89 attuali contagiati, 962 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.177 (253 attuali contagiati, 3.892 guariti e 32 deceduti); Sambuca di Sicilia 763 (121 attuali contagiati, 613 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 637 (121 attuali contagiati, 506 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.607 (137 attuali contagiati, 1.464 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 304 (75 attuali contagiati, 228 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 415 (43 attuali contagiati, 371 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.178 (101 attuali contagiati,1.067 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 657 (84 attuali contagiati, 580 guariti e 3 deceduti); Sciacca 7.367 (930 attuali contagiati, 6.391 guariti e 46 deceduti); Siculiana 1.190 (90 attuali contagiati, 1.093 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 258 (35 attuali contagiati, 222 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.