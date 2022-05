“Azalee della ricerca”: volontari in piazza ad Agrigento

Come ogni anno, nella seconda domenica di maggio, in occasione della festa della mamma, la fondazione italiana per la ricerca sul cancro Airc, con 20.000 volontari sarà nelle piazze di tutta Italia per offrire le “azalee della ricerca“. Il ricavato andrà ,come sempre, devoluto a sostenere e a potenziare la ricerca sul cancro, con particolare riguardo al mondo femminile, non è casuale la scelta di far coincidere questa iniziativa con la festa della mamma. La delegazione di Agrigento aderisce all’iniziativa e sarà presente il prossimo 8 maggio in piazza Cavour; sul lungomare Falcone e Borsellino di San Leone; nelle parrocchie Santa Rosa, al villaggio Mosè, e San Gregorio, in via Cavaleri Magazzeni.