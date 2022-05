Covid in provincia di Agrigento, altri 3 morti e 544 nuovi positivi (negli ultimi 2 giorni)

Negli ultimi due giorni registrati altri 3 decessi per Covid, ad Agrigento, Canicattì, e Ribera, e diagnosticati 544 nuovi casi positivi, a fronte di 1.359 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 94.495 (1 marzo 2020 – 8 maggio 2022). In totale i guariti sono 84.912. Gli attuali positivi sono 9.041, di cui 8.999 in isolamento domiciliare, e 42 ricoverati in ospedale. Solo un paziente si trova ricoverato in terapia intensiva, all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 17 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 23 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e uno in un ospedale fuori provincia. Complessivamente 542 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 408.791 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report dell’8 maggio 2022 sono 1.201.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report dell’8 maggio: Agrigento 12.646 (1.201 attuali contagiati, 11.392 guariti e 53 deceduti); Alessandria della Rocca 465 (57 attuali contagiati, 407 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.760 (263 attuali contagiati, 1.490 guariti e 7 deceduti); Bivona 693 (126 attuali contagiati, 566 guariti e 1 deceduto); Burgio 490 (102 attuali contagiati, 385 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 302 (12 attuali contagiati, 287 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 573 (48 attuali contagiati, 519 guariti, e 6 deceduti); Camastra 506 (44 attuali contagiati, 456 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.416 (101 attuali contagiati, 1.312 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.382 (221 attuali contagiati, 2.141 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 9.246 (770 attuali contagiati, 8.419 guariti e 57 deceduti); Casteltermini 1.676 (190 attuali contagiati, 1.478 guariti e 8 deceduti); Castrofilippo 698 (58 attuali contagiati, 634 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 723 (75 attuali contagiati, 644 guariti e 4 deceduti); Cianciana 702 (61 attuali contagiati, 635 guariti e 6 deceduti); Comitini 199 (10 attuali contagiati, e 189 guariti); Favara 9.031 (990 attuali contagiati, 8.010 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.099 (73 attuali contagiati, 1.023 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 283 (41 attuali contagiati, 241 guariti e 1 deceduto); Licata 7.368 (845 attuali contagiati, 6.482 guariti, 41 deceduti); Lucca Sicula 310 (38 attuali contagiati, 271 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.297 (255 attuali contagiati, 2.026 guariti e 16 deceduti); Montallegro 559 (46 attuali contagiati, 506 guariti e 7 deceduti); Montevago 451 (63 attuali contagiati, 386 guariti e 2 deceduti); Naro 1.397 (121 attuali contagiati, 1.263 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.577 (235 attuali contagiati, 5.305 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 3.804 (373 attuali contagiati, 3.414 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.777 (145 attuali contagiati, 1.625 guariti e 7 deceduti); Raffadali 2.833 (307 attuali contagiati, 2.508 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.500 (125 attuali contagiati, 2.361 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.070 (91 attuali contagiati, 974 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.260 (266 attuali contagiati, 3.961 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 804 (105 attuali contagiati, 672 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 661 (125 attuali contagiati, 526 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.622 (132 attuali contagiati, 1.484 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 313 (76 attuali contagiati, 236 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 427 (47 attuali contagiati, 379 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.210 (105 attuali contagiati,1.095 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 693 (93 attuali contagiati, 597 guariti e 3 deceduti); Sciacca 7.646 (867 attuali contagiati, 6.733 guariti e 46 deceduti); Siculiana 1.217 (104 attuali contagiati, 1.106 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 259 (24 attuali contagiati, 234 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.