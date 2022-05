Tributo della Fortitudo a Salvatore Moncada: le testimonianze di amici e tifosi

Prima della palla a due, la speaker del PalaMoncada ha letto una lettera dedicata a Salvatore Moncada, Eccone uno stralcio:

A questa città hai dato tutto te stesso e forse molto di più. Questa è casa tua e la Fortitudo la tua famiglia e negli anni questa famiglia si è fusa con la tua ed è diventata un tutt’uno.

Hai regalato il sogno della pallacanestro a grandi e piccoli qui ad Agrigento; hai dato lavoro e formato uomini prima ancora che giocatori….….Sei stato coriaceo e stoico in ogni tua scelta, a volte esageratamente cocciuto, nel tuo lavoro e nelle tue passioni, trasformando le tue visioni in concreta realtà, proprio come per questo palazzetto…..Ci viene chiesto oggi di dirti addio ma è troppo presto, non siamo pronti e forse non lo saremo mai.

A te quest’oggi la famiglia biancoazzurra vuole rendere omaggio nel migliore dei modi, l’unico che conosciamo, andando avanti come tu Press avresti voluto, vincendo sul campo, lavorando ogni giorno, riempiendo la nostra casa, questo palazzetto, ma sopratutto dimostrando che prima che uomini di basket si è uomini d’onore che danno il 110% per raggiungere gli obiettivi prefissati, perché come dicevi tu: “ vincere è bello, ma la cosa più importante è metterci cuore e testa fino alla fine”.

Buon viaggio Press

Grazie

La tua Fortitudo