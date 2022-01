Covid in provincia di Agrigento, altri 3 morti e 366 nuovi casi

Altri 3 morti per Covid in provincia di Agrigento, precisamente a Racalmuto, Raffadali e Sciacca, e accertati 366 nuovi casi, a fronte di 1.327 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 39.711 (1 marzo 2020 – 23 gennaio 2022). In totale i guariti salgono a 22.324. Gli attuali positivi sono 16.961, di cui 16.892 in isolamento domiciliare, e 69 ricoverati in ospedale. Scendono a 6 le persone che si trovano in terapia intensiva, 3 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 3 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 30 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 29 all’ospedale di Agrigento, e 4 in strutture lowcare. Complessivamente 425 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 213.752 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 23 gennaio 2022 sono 2.364.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 23 gennaio: Agrigento 4.721 (2.364 attuali contagiati, 2.327 guariti e 30 deceduti); Alessandria della Rocca 214 (128 attuali contagiati, 85 guariti e 1 deceduto); Aragona 537 (240 attuali contagiati, 291 guariti e 6 deceduti); Bivona 175 (92 attuali contagiati, 82 guariti e 1 deceduto); Burgio 175 (34 attuali contagiati, 140 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 153 (40 attuali contagiati, 110 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 308 (113 attuali contagiati, 190 guariti, e 5 deceduti); Camastra 222 (91 attuali contagiati, 126 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 590 (342 attuali contagiati, 246 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 981 (402 attuali contagiati, 562 e guariti, e 17 deceduti); Canicattì 4.141 (1.764 attuali contagiati, 2.328 guariti e 49 deceduti); Casteltermini 635 (351 attuali contagiati, 278 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 395 (144 attuali contagiati, 245 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 376 (59 attuali contagiati, 314 guariti e 3 deceduti); Cianciana 247 (170 attuali contagiati, 72 guariti e 5 deceduti); Comitini 106 (50 attuali contagiati, e 56 guariti); Favara 3.724 (1.842 attuali contagiati, 1.856 guariti e 26 deceduti); Grotte 447 (248 attuali contagiati, 196 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 139 (54 attuali contagiati, 84 guariti e 1 deceduto); Licata 3.245 (1.157 attuali contagiati, 2.058 guariti, 30 deceduti); Lucca Sicula 138 (24 attuali contagiati, e 114 guariti); Menfi 732 (316 attuali contagiati, 406 guariti e 10 deceduti); Montallegro 232 ( 36 attuali contagiati, 190 guariti e 6 deceduti); Montevago 147 (32 attuali contagiati, 113 guariti e 2 deceduti); Naro 596 (227 attuali contagiati, 357 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 2.731 (1.401 attuali contagiati, 1.303 guariti e 27 deceduti); Porto Empedocle 1.606 (743 attuali contagiati, 848 guariti, e 15 deceduti); Racalmuto 701 (305 attuali contagiati, 390 guariti e 6 deceduti); Raffadali 1.239 (540 attuali contagiati, 683 guariti, e 16 deceduti); Ravanusa 1.121 (329 attuali contagiati, 781 guariti, 11 deceduti); Realmonte 438 (241 attuali contagiati, 194 guariti e 3 deceduti); Ribera 2.368 (354 attuali contagiati, 1.988 guariti e 26 deceduti); Sambuca di Sicilia 451 (104 attuali contagiati, 321 guariti e 26 deceduti); San Biagio Platani 204 (38 attuali contagiati, 158 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 662 (386 attuali contagiati, 272 guariti e 4 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 83 (26 attuali contagiati, e 57 guariti); Santa Elisabetta 127 (42 attuali contagiati, 84 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 569 (233 attuali contagiati, 327 guariti e 9 deceduti); Santo Stefano Quisquina 303 (219 attuali contagiati, 81 guariti e 3 deceduti); Sciacca 2.568 (1.359 attuali contagiati, 1.176 guariti e 33 deceduti); Siculiana 610 (270 attuali contagiati, 334 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 87 (21 attuali contagiati, 65 guariti e 1 deceduto).

Sono 38 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.