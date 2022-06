Covid in provincia di Agrigento, altri 289 nuovi positivi

Nessuna nuova vittima, ma accertati altri 289 nuovi casi positivi, a fronte di 862 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 99.753 (1 marzo 2020 – 31 maggio 2022). In totale i guariti sono 96.994. Gli attuali positivi sono 2.204, di cui 2.190 in isolamento domiciliare, e 14 ricoverati in ospedale. Sono 2 i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 4 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 7 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 1 in un ospedale fuori provincia. Complessivamente 555 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 427.019 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 31 maggio 2022 sono 390.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 31 maggio: Agrigento 13.484 (390 attuali contagiati, 13.039 guariti e 55 deceduti); Alessandria della Rocca 493 (17 attuali contagiati, 474 guariti e 2 deceduti); Aragona 1.856 (47 attuali contagiati, 1.801 guariti e 8 deceduti); Bivona 795 (38 attuali contagiati, 756 guariti e 1 deceduto); Burgio 533 (10 attuali contagiati, 520 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 314 (3 attuali contagiati, 308 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 595 (11 attuali contagiati, 578 guariti, e 6 deceduti); Camastra 539 (15 attuali contagiati, 518 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.463 (22 attuali contagiati, 1.438 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.529 (64 attuali contagiati, 2.445 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 9.647 (172 attuali contagiati, 9.418 guariti e 57 deceduti); Casteltermini 1.777 (45 attuali contagiati, 1.724 guariti e 8 deceduti); Castrofilippo 716 (11 attuali contagiati, 699 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 747 (7 attuali contagiati, 736 guariti e 4 deceduti); Cianciana 742 (15 attuali contagiati, 721 guariti e 6 deceduti); Comitini 222 (5 attuali contagiati, e 217 guariti); Favara 9.556 (155 attuali contagiati, 9.370 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.151 (17 attuali contagiati, 1.130 guariti e 4 deceduti); Joppolo Giancaxio 288 (1 attuale contagiato, 286 guariti e 1 deceduto); Licata 7.652 (167 attuali contagiati, 7.444 guariti, 41 deceduti); Lucca Sicula 344 (6 attuali contagiati, 337 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.468 (52 attuali contagiati, 2.400 guariti e 16 deceduti); Montallegro 596 (12 attuali contagiati, 576 guariti e 8 deceduti); Montevago 497 (26 attuali contagiati, 469 guariti e 2 deceduti); Naro 1.447 (24 attuali contagiati, 1.410 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.655 (46 attuali contagiati, 5.572 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 3.974 (90 attuali contagiati, 3.867 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.826 (21 attuali contagiati, 1.797 guariti e 8 deceduti); Raffadali 3.008 (75 attuali contagiati, 2.914 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.558 (24 attuali contagiati, 2.520 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.144 (36 attuali contagiati, 1.103 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.478 (53 attuali contagiati, 4.392 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 864 (35 attuali contagiati, 801 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 732 (32 attuali contagiati, 690 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.678 (23 attuali contagiati, 1.649 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 325 (5 attuali contagiati, 319 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 450 (11 attuali contagiati, 437 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.276 (40 attuali contagiati,1.225 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 798 (55 attuali contagiati, 740 guariti e 3 deceduti); Sciacca 8.358 (296 attuali contagiati, 8.014 guariti e 48 deceduti); Siculiana 1.354 (28 attuali contagiati, 1.319 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 274 (2 attuali contagiati, 271 guariti e 1 deceduto).

Sono 3 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina, e le navi quarantena.