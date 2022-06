Area piazzale Giglia off limits nel fine settimana in via sperimentale

Domenica 5 e domenica 12 giugno prossimi, in via sperimentale, dalle 10 alle 13.30, verrà istituito il divieto di circolazione in piazzale Giglia, a San Leone, ad Agrigento. Lo ha previsto il comando della polizia municipale su “consiglio” dell’assessore al ramo, Francesco Picarella. Quanti proverranno dal lungomare Falcone-Borsellino, diretti verso piazzale Giglia, all’altezza del bar Vullo devono proseguire per via Venere per raggiungere il viale Dei Pini, via Nettuno e viale Dei Giardini. Questo per consentire una maggiore fruibilità della zona dai pedoni che la frequentano soprattutto nel fine settimana.