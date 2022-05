Covid in provincia di Agrigento, altri 279 nuovi positivi (in due giorni)

Nessuna nuova vittima, ma accertati altri 279 nuovi casi positivi di Covid-19 (negli ultimi due giorni), a fronte di 797 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 99.411 (1 marzo 2020 – 29 maggio 2022). In totale i guariti sono 96.352. Gli attuali positivi sono 2.505, di cui 2.491 in isolamento domiciliare, e 14 ricoverati in ospedale. Sono 2 i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 4 pazienti al presidio ospedaliero riberese, e 8 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Complessivamente 554 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 424.836 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 29 maggio 2022 sono 443.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 29 maggio: Agrigento 13.424 (443 attuali contagiati, 12.926 guariti e 55 deceduti); Alessandria della Rocca 492 (21 attuali contagiati, 469 guariti e 2 deceduti); Aragona 1.844 (46 attuali contagiati, 1.790 guariti e 8 deceduti); Bivona 791 (45 attuali contagiati, 745 guariti e 1 deceduto); Burgio 532 (12 attuali contagiati, 517 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 313 (3 attuali contagiati, 307 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 593 (13 attuali contagiati, 574 guariti, e 6 deceduti); Camastra 536 (17 attuali contagiati, 513 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.461 (25 attuali contagiati, 1.433 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.525 (79 attuali contagiati, 2.426 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 9.617 (189 attuali contagiati, 9.371 guariti e 57 deceduti); Casteltermini 1.767 (45 attuali contagiati, 1.714 guariti e 8 deceduti); Castrofilippo 708 (6 attuali contagiati, 696 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 746 (8 attuali contagiati, 734 guariti e 4 deceduti); Cianciana 738 (15 attuali contagiati, 717 guariti e 6 deceduti); Comitini 221 (12 attuali contagiati, e 209 guariti); Favara 9.528 (200 attuali contagiati, 9.297 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.149 (24 attuali contagiati, 1.121 guariti e 4 deceduti); Joppolo Giancaxio 288 (6 attuali contagiati, 281 guariti e 1 deceduto); Licata 7.632 (199 attuali contagiati, 7.392 guariti, 41 deceduti); Lucca Sicula 345 (10 attuali contagiati, 334 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.464 (61 attuali contagiati, 2.387 guariti e 16 deceduti); Montallegro 595 (15 attuali contagiati, 572 guariti e 8 deceduti); Montevago 489 (25 attuali contagiati, 462 guariti e 2 deceduti); Naro 1.446 (27 attuali contagiati, 1.406 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.648 (45 attuali contagiati, 5.566 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 3.962 (108 attuali contagiati, 3.837 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.818 (15 attuali contagiati, 1.796 guariti e 7 deceduti); Raffadali 2.999 (87 attuali contagiati, 2.893 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.555 (27 attuali contagiati, 2.514 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.139 (45 attuali contagiati, 1.089 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.472 (77 attuali contagiati, 4.362 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 862 (39 attuali contagiati, 795 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 725 (33 attuali contagiati, 682 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.678 (30 attuali contagiati, 1.642 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 325 (7 attuali contagiati, 317 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 450 (14 attuali contagiati, 434 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.267 (39 attuali contagiati,1.217 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 791 (55 attuali contagiati, 733 guariti e 3 deceduti); Sciacca 8.303 (301 attuali contagiati, 7.954 guariti e 48 deceduti); Siculiana 1.349 (31 attuali contagiati, 1.311 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 274 (6 attuali contagiati, 267 guariti e 1 deceduto).

Sono 3 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina, e le navi quarantena.