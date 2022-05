Avviati i lavori di messa in sicurezza di vecchi immobili

Allestito il primo cantiere per la messa in sicurezza di vecchi stabili pericolanti, nel centro storico di Agrigento, con i soldi arrivati dalla Regione, oltre un milione e mezzo. Si inizia dalla via Argento, a pochi passi dalla Salita Madonna degli Angeli, dove lo scorso anno in due fasi, sono crollate delle grosse porzioni di un edificio di due piani. Gli operai della ditta che si occuperà degli interventi hanno preso possesso dell’area. Una volta conclusi gli interventi in via Argento, poi sarà la volta di un altro palazzo, nella zona sottostante la Cattedrale, in cui si sono verificati altri cedimenti strutturali, anche di una certa rilevanza. Sarà ripristinata la sicurezza, successivamente, anche nel rione di Santa Maria dei Greci, a pochi passi da via Duomo.