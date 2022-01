Covid in provincia di Agrigento: altri 2 morti e nelle ultime 48 ore ben 1.886 nuovi casi

Altri 2 morti per Covid in provincia di Agrigento, precisamente a Campobello di Licata, e Racalmuto, e nelle ultime 48 ore ben 1.886 nuovi casi, a fronte di 5.877 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 30.907 (1 marzo 2020 – 11 gennaio 2022). In totale i guariti sono 20.005. Gli attuali positivi salgono a 10.505, di cui 10.434 in isolamento domiciliare, e 71 ricoverati in ospedale. Sono 10 le persone che si trovano in terapia intensiva, 8 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 2 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 37 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 23 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e uno in struttura lowcare, all’hotel Covid ex Ipab di Canicattì. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 185.522 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del’11 gennaio 2022 sono 1.248.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report dell’11 gennaio: Agrigento 3.327 ( 1.248 attuali contagiati, 2.051 guariti e 28 deceduti); Alessandria della Rocca 151 (70 attuali contagiati, e 81 guariti); Aragona 422 (164 attuali contagiati, 252 guariti e 6 deceduti); Bivona 155 (84 attuali contagiati, 70 guariti e 1 deceduto); Burgio 146 (45 attuali contagiati, 100 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 122 (55 attuali contagiati, 65 guariti e 2 deceduti); Caltabellotta 265 (71 attuali contagiati, 189 guariti, e 5 deceduti); Camastra 206 (81 attuali contagiati, 121 guariti, e 4 deceduti); Cammarata 402 (168 attuali contagiati, 232 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 814 (263 attuali contagiati, 535 e guariti, e 16 deceduti); Canicattì 3.448 (1.179 attuali contagiati, 2.222 guariti e 47 deceduti); Casteltermini 466 (193 attuali contagiati, 267 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 360 (149 attuali contagiati, 205 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 332 (65 attuali contagiati, 264 guariti e 3 deceduti); Cianciana 189 (116 attuali contagiati, 69 guariti e 4 deceduti); Comitini 81 (34 attuali contagiati, e 47 guariti); Favara 2.706 (1.038 attuali contagiati, 1.642 guariti e 26 deceduti); Grotte 324 (165 attuali contagiati, 156 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 106 (45 attuali contagiati, 60 guariti e 1 deceduto); Licata 2.430 (562 attuali contagiati, 1.841 guariti, 27 deceduti); Lucca Sicula 119 (64 attuali contagiati, e 55 guariti); Menfi 599 (202 attuali contagiati, 388 guariti e 9 deceduti); Montallegro 212 ( 50 attuali contagiati, 156 guariti e 6 deceduti); Montevago 129 (17 attuali contagiati, 110 guariti e 2 deceduti); Naro 506 (165 attuali contagiati, 329 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 2.153 (883 attuali contagiati, 1.246 guariti e 24 deceduti); Porto Empedocle 1.203 (423 attuali contagiati, 767 guariti, e 13 deceduti); Racalmuto 460 (237 attuali contagiati, 219 guariti e 4 deceduti); Raffadali 974 (298 attuali contagiati, 662 guariti, e 14 deceduti); Ravanusa 943 (175 attuali contagiati, 757 guariti, 11 deceduti); Realmonte 292 (111 attuali contagiati, 178 guariti e 3 deceduti); Ribera 2.013 (489 attuali contagiati, 1.500 guariti e 24 deceduti); Sambuca di Sicilia 439 (106 attuali contagiati, 307 guariti e 26 deceduti); San Biagio Platani 203 (37 attuali contagiati, 158 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 458 (193 attuali contagiati, 261 guariti e 4 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 71 (16 attuali contagiati, e 55 guariti); Santa Elisabetta 104 (25 attuali contagiati, 78 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 469 (146 attuali contagiati, 314 guariti e 9 deceduti); Santo Stefano Quisquina 216 (140 attuali contagiati, 74 guariti e 2 deceduti); Sciacca 1.877 (729 attuali contagiati, 1.118 guariti e 30 deceduti); Siculiana 505 (177 attuali contagiati, 322 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 73 (26 attuali contagiati, 46 guariti e 1 deceduto).

C’è un migrante positivo al Covid, mentre i guariti ospiti dei centri di accoglienza, e presenti sulle navi quarantena sono 436.