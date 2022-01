Covid in provincia di Agrigento, altri 2 morti e 694 nuovi casi

Tornano a salire i contagi, e registrati altri 2 decessi per Covid, a Canicattì e Menfi. Accertati altri 694 nuovi casi positivi, a fronte di 2.244 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 40.615 (1 marzo 2020 – 25 gennaio 2022). In totale i guariti salgono a 23.037. Gli attuali positivi sono 17.150, di cui 17.082 in isolamento domiciliare, e 68 ricoverati in ospedale. Salgono a 8 le persone che si trovano in terapia intensiva, 3 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 5 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 32 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 25 all’ospedale di Agrigento, e 3 in strutture lowcare. Complessivamente 427 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 219.102 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 25 gennaio 2022 sono 2.468.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 25 gennaio: Agrigento 4.890 (2.468 attuali contagiati, 2.392 guariti e 30 deceduti); Alessandria della Rocca 230 (140 attuali contagiati, 89 guariti e 1 deceduto); Aragona 547 (228 attuali contagiati, 313 guariti e 6 deceduti); Bivona 183 (100 attuali contagiati, 82 guariti e 1 deceduto); Burgio 178 (24 attuali contagiati, 153 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 155 (23 attuali contagiati, 129 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 316 (120 attuali contagiati, 191 guariti, e 5 deceduti); Camastra 228 (97 attuali contagiati, 126 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 611 (359 attuali contagiati, 250 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.009 (429 attuali contagiati, 563 e guariti, e 17 deceduti); Canicattì 4.203 (1.787 attuali contagiati, 2.366 guariti e 50 deceduti); Casteltermini 650 (318 attuali contagiati, 326 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 396 (142 attuali contagiati, 248 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 379 (51 attuali contagiati, 325 guariti e 3 deceduti); Cianciana 247 (170 attuali contagiati, 72 guariti e 5 deceduti); Comitini 106 (48 attuali contagiati, e 58 guariti); Favara 3.815 (1.888 attuali contagiati, 1.901 guariti e 26 deceduti); Grotte 453 (242 attuali contagiati, 208 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 140 (54 attuali contagiati, 85 guariti e 1 deceduto); Licata 3.303 (1.116 attuali contagiati, 2.157 guariti, 30 deceduti); Lucca Sicula 140 (16 attuali contagiati, e 124 guariti); Menfi 736 (312 attuali contagiati, 413 guariti e 11 deceduti); Montallegro 233 ( 32 attuali contagiati, 195 guariti e 6 deceduti); Montevago 150 (34 attuali contagiati, 114 guariti e 2 deceduti); Naro 608 (231 attuali contagiati, 365 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 2.788 (1.445 attuali contagiati, 1.316 guariti e 27 deceduti); Porto Empedocle 1.619 (726 attuali contagiati, 878 guariti, e 15 deceduti); Racalmuto 722 (279 attuali contagiati, 437 guariti e 6 deceduti); Raffadali 1.266 (561 attuali contagiati, 689 guariti, e 16 deceduti); Ravanusa 1.170 (369 attuali contagiati, 790 guariti, 11 deceduti); Realmonte 444 (244 attuali contagiati, 197 guariti e 3 deceduti); Ribera 2.385 (236 attuali contagiati, 2.123 guariti e 26 deceduti); Sambuca di Sicilia 452 (103 attuali contagiati, 323 guariti e 26 deceduti); San Biagio Platani 205 (39 attuali contagiati, 158 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 672 (394 attuali contagiati, 274 guariti e 4 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 85 (24 attuali contagiati, e 61 guariti); Santa Elisabetta 128 (43 attuali contagiati, 84 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 590 (249 attuali contagiati, 332 guariti e 9 deceduti); Santo Stefano Quisquina 317 (231 attuali contagiati, 83 guariti e 3 deceduti); Sciacca 2.696 (1.468 attuali contagiati, 1.195 guariti e 33 deceduti); Siculiana 615 (267 attuali contagiati, 342 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 88 (13 attuali contagiati, 74 guariti e 1 deceduto).

Sono 38 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.