Covid in provincia di Agrigento: altri 2 morti e 597 nuovi positivi

Registrate altre 2 nuove vittime per Covid a Licata e Ribera, e accertati 597 nuovi casi positivi, a fronte di 1.182 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 129.678 (1 marzo 2020 – 2 agosto 2022). In totale i guariti sono 122.306. Gli attuali positivi sono 6.781, di cui 6.747 in isolamento domiciliare, e 34 ricoverati in ospedale. Sono 3 i pazienti si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 17 al presidio ospedaliero riberese, 11 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 3 in ospedale fuori provincia. Complessivamente 590 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 508.808 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 2 agosto 2022 sono 990.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 2 agosto: Agrigento 17.922 (990 attuali contagiati, 16.868 guariti e 64 deceduti); Alessandria della Rocca 642 (47 attuali contagiati, 592 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.483 (120 attuali contagiati, 2.355 guariti e 8 deceduti); Bivona 1.067 (54 attuali contagiati, 1.012 guariti e 1 deceduto); Burgio 626 (23 attuali contagiati, 600 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 379 (14 attuali contagiati, 362 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 809 (29 attuali contagiati, 773 guariti, e 7 deceduti); Camastra 623 (20 attuali contagiati, 597 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.805 (57 attuali contagiati, 1.745 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.190 (107 attuali contagiati, 3.063 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 12.138 (483 attuali contagiati, 11.595 guariti e 60 deceduti); Casteltermini 2.322 (85 attuali contagiati, 2.228 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 952 (43 attuali contagiati, 903 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 962 (54 attuali contagiati, 904 guariti e 4 deceduti); Cianciana 995 (42 attuali contagiati, 947 guariti e 6 deceduti); Comitini 277 (16 attuali contagiati, e 261 guariti); Favara 12.375 (666 attuali contagiati, 11.675 guariti e 34 deceduti); Grotte 1.484 (86 attuali contagiati, 1.393 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 358 (19 attuali contagiati, 338 guariti e 1 deceduto); Licata 9.761 (851 attuali contagiati, 8.867 guariti, 43 deceduti); Lucca Sicula 460 (14 attuali contagiati, 445 guariti, 1 deceduto); Menfi 3.550 (241 attuali contagiati, 3.293 guariti e 16 deceduti); Montallegro 765 (20 attuali contagiati, 737 guariti e 8 deceduti); Montevago 700 (49 attuali contagiati, 649 guariti e 2 deceduti); Naro 2.018 (111 attuali contagiati, 1.893 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 6.714 (218 attuali contagiati, 6.455 guariti e 41 deceduti); Porto Empedocle 5.079 (310 attuali contagiati, 4.752 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 2.311 (77 attuali contagiati, 2.226 guariti e 8 deceduti); Raffadali 3.984 (243 attuali contagiati, 3.721 guariti, e 20 deceduti); Ravanusa 3.012 (155 attuali contagiati, 2.843 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.504 (72 attuali contagiati, 1.427 guariti e 5 deceduti); Ribera 5.579 (224 attuali contagiati, 5.319 guariti e 36 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.056 (78 attuali contagiati, 950 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 1.015 (89 attuali contagiati, 916 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.192 (86 attuali contagiati, 2.099 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 466 (42 attuali contagiati, 423 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 662 (43 attuali contagiati, 617 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.683 (77 attuali contagiati,1.595 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.104 (77 attuali contagiati, 1.024 guariti e 3 deceduti); Sciacca 12.088 (673 attuali contagiati, 11.363 guariti e 52 deceduti); Siculiana 1.655 (65 attuali contagiati, 1.583 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 361 (12 attuali contagiati, 348 guariti e 1 deceduto).

Sono 2 i migranti attualmente positivi al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.