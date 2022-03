Covid in provincia di Agrigento: altre 2 vittime e 429 nuovi positivi

Altre due vittime per Covid, entrambe a Sciacca, e registrati 429 nuovi casi positivi, a fronte di 3.666 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 71.683 (1 marzo 2020 – 21 marzo 2022). In totale i guariti sono 57.739. Gli attuali positivi salgono a 13.440, di cui 13.398 in isolamento domiciliare, e 52 ricoverati in ospedale. Scendono a 4 i pazienti che si trovano in terapia intensiva, tutti all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 28 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 20 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Complessivamente 495 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 333.137 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 21 marzo 2022 sono 1.833.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 21 marzo: Agrigento 9.347 (1.833 attuali contagiati, 7.471 guariti e 43 deceduti); Alessandria della Rocca 355 (77 attuali contagiati, 277 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.105 (258 attuali contagiati, 841 guariti e 6 deceduti); Bivona 409 (103 attuali contagiati, 305 guariti e 1 deceduto); Burgio 261 (18 attuali contagiati, 242 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 242 (13 attuali contagiati, 226 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 428 (35 attuali contagiati, 387 guariti, e 6 deceduti); Camastra 396 (81 attuali contagiati, 310 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 1.178 (151 attuali contagiati, 1.025 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.909 (366 attuali contagiati, 1.525 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 7.668 (1.652 attuali contagiati, 5.961 guariti e 55 deceduti); Casteltermini 1.261 (260 attuali contagiati, 965 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 527 (92 attuali contagiati, 429 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 534 (86 attuali contagiati, 444 guariti e 4 deceduti); Cianciana 460 (95 attuali contagiati, 359 guariti e 6 deceduti); Comitini 156 (33 attuali contagiati, e 123 guariti); Favara 6.752 (1.496 attuali contagiati, 5.227 guariti e 29 deceduti); Grotte 869 (181 attuali contagiati, 685 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 205 (29 attuali contagiati, 175 guariti e 1 deceduto); Licata 5.895 (832 attuali contagiati, 50.025 guariti, 38 deceduti); Lucca Sicula 182 (25 attuali contagiati, 156 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.545 (397 attuali contagiati, 1.135 guariti e 13 deceduti); Montallegro 395 ( 103 attuali contagiati, 286 guariti e 6 deceduti); Montevago 264 (48 attuali contagiati, 214 guariti e 2 deceduti); Naro 1.054 (138 attuali contagiati, 904 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 4.740 (895 attuali contagiati, 3.812 guariti e 33 deceduti); Porto Empedocle 3.023 (749 attuali contagiati, 2.258 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 1.324 (266 attuali contagiati, 1.053 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.191 (404 attuali contagiati, 1.769 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.200 (358 attuali contagiati, 1.828 guariti, 14 deceduti); Realmonte 776 (179 attuali contagiati, 593 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.455 (412 attuali contagiati, 3.012 guariti e 31 deceduti); Sambuca di Sicilia 510 (49 attuali contagiati, 434 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 385 (86 attuali contagiati, 291 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.299 (154 attuali contagiati, 1.139 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 169 (56 attuali contagiati, e 113 guariti); Santa Elisabetta 275 (96 attuali contagiati, 178 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 881 (132 attuali contagiati, 739 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 501 (71 attuali contagiati, 427 guariti e 3 deceduti); Sciacca 4.913 (877 attuali contagiati, 3.992 guariti e 44 deceduti); Siculiana 941 (220 attuali contagiati, 715 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 153 (24 attuali contagiati, 128 guariti e 1 deceduto).

Sono 30 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.