Covid in provincia di Agrigento, 27 nuovi casi. E i morti salgono a 376

C’è un’altra vittima per Covid, precisamente a Canicattì. Salgono a 376 i decessi per il virus dall’inizio della pandemia in provincia di Agrigento. Nelle ultime 24 ore accertati altri 27 nuovi casi, su 435 tamponi effettuati. Emerge dal bollettino di Asp, sull’andamento della pandemia da Covid in provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 19.654 (1 marzo 2020 – 19 dicembre 2021). In totale i guariti sono 18.189. Gli attuali positivi sono 1.089, di cui 1.058 in isolamento domiciliare, e 31 ricoverati in ospedale. Scendono a 5 le persone che si trovano in terapia intensiva, all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 25 pazienti al presidio ospedaliero riberese, e uno in struttura lowcare, all’hotel Covid ex Ipab di Canicattì. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 156.555 tamponi processati.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 1.987 (125 attuali contagiati, 1.837 guariti e 25 deceduti); Alessandria della Rocca 79 (2 attuali contagiati, e 77 guariti); Aragona 241 (3 attuali contagiati, 232 guariti e 6 deceduti); Bivona 69 ( 69 guariti); Burgio 68 (1 attuale contagiato, 66 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 54 (11 attuali contagiati, 41 guariti e 2 deceduti); Caltabellotta 194 (189 guariti, e 5 deceduti); Camastra 125 (4 attuali contagiati, 117 guariti, e 4 deceduti); Cammarata 220 (66 attuali contagiati, 153 guariti e 1 deceduto); Campobello di Licata 566 (53 attuali contagiati, 498 e guariti, e 15 deceduti); Canicattì 2.269 (124 attuali contagiati, 2.098 guariti e 47 deceduti); Casteltermini 272 (22 attuali contagiati, 244 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 247 (126 attuali contagiati, 119 guariti e 2 deceduti); Cattolica Eraclea 245 (48 attuali contagiati, 195 guariti e 2 deceduti); Cianciana 73 (1 attuale contagiato, 68 guariti e 4 deceduti); Comitini 46 (46 guariti); Favara 1.652 (62 attuali contagiati, 1.564 guariti e 26 deceduti); Grotte 154 (6 attuali contagiati, 145 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 62 (5 attuali contagiati, 56 guariti e 1 deceduto); Licata1.853 (34 attuali contagiati, 1.793 guariti, 26 deceduti); Lucca Sicula 31 (8 attuali contagiati, e 23 guariti); Menfi 393 (7 attuali contagiati, 377 guariti e 9 deceduti); Montallegro 132 ( 126 guariti e 6 deceduti); Montevago 112 (3 attuali contagiati, 107 guariti e 2 deceduti); Naro 348 (26 attuali contagiati, 310 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 1.250 (11 attuali contagiati, 1.216 guariti e 23 deceduti); Porto Empedocle 775 (22 attuali contagiati, 740 guariti, e 13 deceduti); Racalmuto 221 (6 attuali contagiati, 212 guariti e 3 deceduti); Raffadali 677 (19 attuali contagiati, 645 guariti, e 13 deceduti); Ravanusa 783 (35 attuali contagiati, 737 guariti, 11 deceduti); Realmonte 180 (21 attuali contagiati, 156 guariti e 3 deceduti); Ribera 1.058 (79 attuali contagiati, 957 guariti e 22 deceduti); Sambuca di Sicilia 331 (13 attuali contagiati, 294 guariti e 24 deceduti); San Biagio Platani 166 (158 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 271 (64 attuali contagiati, 204 guariti e 3 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 54 (1 attuale contagiato, e 53 guariti); Santa Elisabetta 73 (19 attuali contagiati, 53 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 322 ( 7 attuali contagiati, 306 guariti e 9 deceduti); Santo Stefano Quisquina 76 (1 attuale contagiato, 73 guariti e 2 deceduti); Sciacca 1.121 (41 attuali contagiati, 1.051 guariti e 29 deceduti); Siculiana 325 (11 attuali contagiati, 308 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 43 (1 attuale contagiato, 41 guariti e 1 deceduto).

Sulle navi quarantena al largo di Porto Empedocle c’è solo un migrante attualmente contagiato, mentre sale a 435 il dato dei guariti.