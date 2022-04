Covid in provincia di Agrigento: 2 vittime e 572 nuovi positivi

Ci sono altre due nuove vittime per Covid a Palma di Montechiaro e San Biagio Platani, e diagnosticati 572 nuovi casi positivi, a fronte di 1.629 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 84.110 (1 marzo 2020 – 12 aprile 2022). In totale i guariti sono 72.271. Gli attuali positivi salgono a 11.318, di cui 11.272 in isolamento domiciliare, e 46 ricoverati in ospedale. Un paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 17 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 27 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e uno in un ospedale fuori provincia. Complessivamente 521 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 375.768 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 12 aprile 2022 sono 1.719.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 12 aprile: Agrigento 11.270 (1.719 attuali contagiati, 9.502 guariti e 49 deceduti); Alessandria della Rocca 405 (47 attuali contagiati, 357 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.452 (295 attuali contagiati, 1.151 guariti e 6 deceduti); Bivona 521 (94 attuali contagiati, 426 guariti e 1 deceduto); Burgio 337 (52 attuali contagiati, 281 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 279 (22 attuali contagiati, 254 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 492 (65 attuali contagiati, 421 guariti, e 6 deceduti); Camastra 455 (51 attuali contagiati, 398 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.298 (121 attuali contagiati, 1.175 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 2.135 (213 attuali contagiati, 1.904 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 8.631 (1.040 attuali contagiati, 7.535 guariti e 56 deceduti); Casteltermini 1.477 (218 attuali contagiati, 1.252 guariti e 7 deceduti); Castrofilippo 626 (84 attuali contagiati, 536 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 622 (66 attuali contagiati, 552 guariti e 4 deceduti); Cianciana 622 (116 attuali contagiati, 500 guariti e 6 deceduti); Comitini 188 (27 attuali contagiati, e 161 guariti); Favara 8.010 (1.238 attuali contagiati, 6.741 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.019 (113 attuali contagiati, 903 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 236 (33 attuali contagiati, 202 guariti e 1 deceduto); Licata 6.750 (987 attuali contagiati, 5.724 guariti, 39 deceduti); Lucca Sicula 251 (35 attuali contagiati, 215 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.949 (350 attuali contagiati, 1.584 guariti e 15 deceduti); Montallegro 490 ( 51 attuali contagiati, 432 guariti e 7 deceduti); Montevago 345 (71 attuali contagiati, 273 guariti e 2 deceduti); Naro 1.254 (161 attuali contagiati, 1.080 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.369 (581 attuali contagiati, 4.752 guariti e 36 deceduti); Porto Empedocle 3.489 (488 attuali contagiati, 2.984 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.542 (145 attuali contagiati, 1.392 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.519 (336 attuali contagiati, 2.165 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.405 (193 attuali contagiati, 2.198 guariti, 14 deceduti); Realmonte 973 (166 attuali contagiati, 796 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.839 (163 attuali contagiati, 3.644 guariti e 32 deceduti); Sambuca di Sicilia 585 (79 attuali contagiati, 479 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 501 (114 attuali contagiati, 377 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.465 (158 attuali contagiati, 1.301 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 219 (38 attuali contagiati, 180 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 373 (79 attuali contagiati, 293 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.078 (175 attuali contagiati, 893 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 576 (57 attuali contagiati, 516 guariti e 3 deceduti); Sciacca 6.207 (1.081 attuali contagiati, 5.082 guariti e 44 deceduti); Siculiana 1.099 (136 attuali contagiati, 957 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 207 (43 attuali contagiati, 163 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.