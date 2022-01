Covid in provincia di Agrigento, 2 morti e 719 nuovi casi

Altri 2 decessi per Covid, a Canicattì (49esima vittima dall’inizio della pandemia) e a Licata (30esimo decesso), e accertati 719 nuovi casi, a fronte di 1.079 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 37.607 (1 marzo 2020 – 19 gennaio 2022). In totale i guariti salgono a 21.592. Gli attuali positivi sono 15.595, di cui 15.531 in isolamento domiciliare, e 64 ricoverati in ospedale. Scendono a 3 le persone che si trovano in terapia intensiva, 2 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 1 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 29 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 28 all’ospedale di Agrigento, e 4 in strutture lowcare. Complessivamente 419 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 205.162 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 19 gennaio 2022 sono 2.077.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 19 gennaio: Agrigento 4.245 (2.077 attuali contagiati, 2.247 guariti e 30 deceduti); Alessandria della Rocca 192 (106 attuali contagiati, 85 guariti e 1 deceduto); Aragona 506 (221 attuali contagiati, 279 guariti e 6 deceduti); Bivona 169 (87 attuali contagiati, 81 guariti e 1 deceduto); Burgio 169 (33 attuali contagiati, 135 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 148 (54 attuali contagiati, 91 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 300 (106 attuali contagiati, 189 guariti, e 5 deceduti); Camastra 221 (91 attuali contagiati, 125 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 541 (294 attuali contagiati, 245 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 935 (366 attuali contagiati, 552 e guariti, e 17 deceduti); Canicattì 3.963 (1.632 attuali contagiati, 2.282 guariti e 49 deceduti); Casteltermini 597 (317 attuali contagiati, 274 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 386 (144 attuali contagiati, 236 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 361 (66 attuali contagiati, 292 guariti e 3 deceduti); Cianciana 235 (158 attuali contagiati, 72 guariti e 5 deceduti); Comitini 102 (47 attuali contagiati, e 55 guariti); Favara 3.480 (1.663 attuali contagiati, 1.791 guariti e 26 deceduti); Grotte 423 (242 attuali contagiati, 178 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 135 (73 attuali contagiati, 61 guariti e 1 deceduto); Licata 3.059 (1.035 attuali contagiati, 1.994 guariti, 30 deceduti); Lucca Sicula 136 (39 attuali contagiati, e 97 guariti); Menfi 696 (293 attuali contagiati, 393 guariti e 10 deceduti); Montallegro 224 ( 36 attuali contagiati, 182 guariti e 6 deceduti); Montevago 145 (32 attuali contagiati, 111 guariti e 2 deceduti); Naro 572 (217 attuali contagiati, 343 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 2.581 (1.279 attuali contagiati, 1.277 guariti e 25 deceduti); Porto Empedocle 1.523 (697 attuali contagiati, 812 guariti, e 14 deceduti); Racalmuto 638 (292 attuali contagiati, 341 guariti e 5 deceduti); Raffadali 1.168 (474 attuali contagiati, 679 guariti, e 15 deceduti); Ravanusa 1.086 (299 attuali contagiati, 776 guariti, 11 deceduti); Realmonte 400 (212 attuali contagiati, 185 guariti e 3 deceduti); Ribera 2.303 (396 attuali contagiati, 1.881 guariti e 26 deceduti); Sambuca di Sicilia 446 (109 attuali contagiati, 311 guariti e 26 deceduti); San Biagio Platani 204 (38 attuali contagiati, 158 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 604 (329 attuali contagiati, 271 guariti e 4 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 78 (23 attuali contagiati, e 55 guariti); Santa Elisabetta 124 (40 attuali contagiati, 83 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 547 (216 attuali contagiati, 322 guariti e 9 deceduti); Santo Stefano Quisquina 292 (214 attuali contagiati, 75 guariti e 3 deceduti); Sciacca 2.418 (1.236 attuali contagiati, 1.150 guariti e 32 deceduti); Siculiana 597 (260 attuali contagiati, 331 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 85 (25 attuali contagiati, 59 guariti e 1 deceduto).

Salgono a 29 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.