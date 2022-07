Covid in provincia di Agrigento: 2 morti e 707 nuovi positivi

Altre 2 nuove vittime per Covid ad Agrigento (63esimo morto dall’inizio della pandemia) e Palma di Montechiaro, e registrati ben 707 nuovi casi positivi, a fronte di 2.016 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 124.452 (1 marzo 2020 – 21 luglio 2022). In totale i guariti sono 115.419. Gli attuali positivi sono 8.453, di cui 8.402 in isolamento domiciliare, e 51 ricoverati in ospedale. Sono 3 i pazienti si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 24 al presidio ospedaliero riberese, 22 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 3 in ospedale fuori provincia. Complessivamente 579 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 490.840 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 21 luglio 2022 sono 1.140.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 21 luglio: Agrigento 17.121 (1.140 attuali contagiati, 15.918 guariti e 63 deceduti); Alessandria della Rocca 608 (46 attuali contagiati, 560 guariti e 2 deceduti); Aragona 2.410 (197 attuali contagiati, 2.205 guariti e 8 deceduti); Bivona 1.027 (68 attuali contagiati, 958 guariti e 1 deceduto); Burgio 622 (37 attuali contagiati, 582 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 363 (18 attuali contagiati, 342 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 787 (50 attuali contagiati, 730 guariti, e 7 deceduti); Camastra 605 (24 attuali contagiati, 575 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.764 (92 attuali contagiati, 1.669 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.102 (153 attuali contagiati, 2.929 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 11.755 (724 attuali contagiati, 10.972 guariti e 59 deceduti); Casteltermini 2.273 (125 attuali contagiati, 2.139 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 924 (44 attuali contagiati, 874 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 917 (50 attuali contagiati, 863 guariti e 4 deceduti); Cianciana 963 (80 attuali contagiati, 877 guariti e 6 deceduti); Comitini 259 (6 attuali contagiati, e 253 guariti); Favara 11.805 (760 attuali contagiati, 11.011 guariti e 34 deceduti); Grotte 1.406 (99 attuali contagiati, 1.302 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 337 (22 attuali contagiati, 314 guariti e 1 deceduto); Licata 9.244 (844 attuali contagiati, 8.368 guariti, 42 deceduti); Lucca Sicula 447 (20 attuali contagiati, 426 guariti, 1 deceduto); Menfi 3.404 (348 attuali contagiati, 3.040 guariti e 16 deceduti); Montallegro 741 (51 attuali contagiati, 682 guariti e 8 deceduti); Montevago 661 (37 attuali contagiati, 622 guariti e 2 deceduti); Naro 1.932 (129 attuali contagiati, 1.789 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 6.498 (377 attuali contagiati, 6.082 guariti e 39 deceduti); Porto Empedocle 4.823 (304 attuali contagiati, 4.502 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 2.228 (169 attuali contagiati, 2.051 guariti e 8 deceduti); Raffadali 3.769 (258 attuali contagiati, 3.492 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.884 (149 attuali contagiati, 2.721 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.433 (71 attuali contagiati, 1.357 guariti e 5 deceduti); Ribera 5.366 (317 attuali contagiati, 5.366 guariti e 34 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.024 (68 attuali contagiati, 928 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 938 (76 attuali contagiati, 852 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.133 (153 attuali contagiati, 1.974 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 420 (27 attuali contagiati, 392 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 632 (50 attuali contagiati, 580 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.623 (93 attuali contagiati,1.519 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.043 (77 attuali contagiati, 963 guariti e 3 deceduti); Sciacca 11.667 (995 attuali contagiati, 10.621 guariti e 51 deceduti); Siculiana 1.587 (77 attuali contagiati, 1.503 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 357 (29 attuali contagiati, 327 guariti e 1 deceduto).

Sono 4 i migranti attualmente positivi al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.