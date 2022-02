Covid in provincia di Agrigento: 2 morti, e 471 nuovi casi

Altri due morti per Covid in provincia di Agrigento, a Ribera e Sciacca, e accertati 471 nuovi casi positivi, a fronte di 1.832 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 54.707 (1 marzo 2020 – 24 febbraio 2022). In totale i guariti salgono a 44.839. Gli attuali positivi sono 9.400, di cui 9.353 in isolamento domiciliare, e 47 ricoverati in ospedale. Sono un paziente si trova in terapia intensiva, all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 22 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 22 all’ospedale di Agrigento, e 2 in strutture lowcare. Complessivamente 468 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 277.751 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 24 febbraio 2022 sono 1.330.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 24 febbraio: Agrigento 6.988 (1.330 attuali contagiati, 5.622 guariti e 36 deceduti); Alessandria della Rocca 279 (31 attuali contagiati, 247 guariti e 1 deceduto); Aragona 790 (144 attuali contagiati, 640 guariti e 6 deceduti); Bivona 237 (30 attuali contagiati, 206 guariti e 1 deceduto); Burgio 235 (18 attuali contagiati, 216 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 226 (8 attuali contagiati, 215 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 396 (49 attuali contagiati, 341 guariti, e 6 deceduti); Camastra 302 (64 attuali contagiati, 233 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 993 (266 attuali contagiati, 725 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.396 (215 attuali contagiati, 1.163 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 5.464 (983 attuali contagiati, 4.429 guariti e 52 deceduti); Casteltermini 849 (130 attuali contagiati, 713 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 426 (23 attuali contagiati, 397 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 446 (37 attuali contagiati, 406 guariti e 3 deceduti); Cianciana 348 (77 attuali contagiati, 265 guariti e 6 deceduti); Comitini 124 (12 attuali contagiati, e 112 guariti); Favara 4.912 (756 attuali contagiati, 4.128 guariti e 28 deceduti); Grotte 626 (127 attuali contagiati, 496 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 166 (27 attuali contagiati, 138 guariti e 1 deceduto); Licata 5.004 (1.156 attuali contagiati, 3.813 guariti, 35 deceduti); Lucca Sicula 153 (3 attuali contagiati, 149 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.057 (262 attuali contagiati, 783 guariti e 12 deceduti); Montallegro 252 ( 12 attuali contagiati, 234 guariti e 6 deceduti); Montevago 199 (32 attuali contagiati, 165 guariti e 2 deceduti); Naro 892 (131 attuali contagiati, 749 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 3.829 (717 attuali contagiati, 3.082 guariti e 30 deceduti); Porto Empedocle 2.088 (369 attuali contagiati, 1.703 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 966 (141 attuali contagiati, 820 guariti e 5 deceduti); Raffadali 1.665 (311 attuali contagiati, 1.336 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 1.739 (320 attuali contagiati, 1.406 guariti, 13 deceduti); Realmonte 539 (61 attuali contagiati, 474 guariti e 4 deceduti); Ribera 2.845 (206 attuali contagiati, 2.609 guariti e 30 deceduti); Sambuca di Sicilia 458 (28 attuali contagiati, 403 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 260 (68 attuali contagiati, 184 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.125 (291 attuali contagiati, 829 guariti e 5 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 99 (12 attuali contagiati, e 87 guariti); Santa Elisabetta 176 (39 attuali contagiati, 136 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 715 (105 attuali contagiati, 600 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 399 (59 attuali contagiati, 337 guariti e 3 deceduti); Sciacca 3.711 (626 attuali contagiati, 3.046 guariti e 39 deceduti); Siculiana 684 (85 attuali contagiati, 593 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 122 (20 attuali contagiati, 101 guariti e 1 deceduto).

Sono 28 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.