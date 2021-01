Covid, il sindaco di Agrigento: “la situazione resta ancora seria”

I numeri sui contagi ad Agrigento restano ancora alti. I positivi totali sono 201, quindi in teoria 4 in più rispetto al giorno precedente. Ma considerando che ci sono stati otto guariti, ci si accorge subito che in effetti i nuovi positivi sono 12. Infatti i casi totali martedì erano 526 mentre , nell’ultimo bollettino dell’Asp, se ne contano 538. Di questi 7 sono ricoverati in Ospedale (1 in rianimazione e 6 in degenza ordinaria). 194 sono invece in trattamento domiciliare. “La situazione, purtroppo, resta ancora seria- dice il

Sindaco Miccichè- I contagi continuano. Dobbiamo prestare la massima attenzione”