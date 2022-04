Covid, il report di Zappia: “Dopo le festività Pasquali aspettiamoci un aumento”

“Agli assembramenti delle feste pasquali aspettiamoci un aumento di casi positivi al covid”. Parla così il commissario dell’Asp agrigentina, Mario Zappia, nel report settimanale sull’andamento della pandemia in provincia. “Si sta verificando- continua- quello che tutti sappiamo”. 7.400 gli attuali positivi in provincia di Agrigento. “La raccomandazione- dice Zappia- è tenere la mascherina in luoghi chiusi, non vogliamo ritornare a quello che abbiamo vissuto. Pochi i ricoveri grazie ai vaccini che riescono ad essere efficaci. Ma adesso non ci stiamo più vaccinando. 1. 328 vaccini in una settimana nel territorio provinciale, valori molto bassi.”

