Il capitano Valeria Caracuta presenta la sfida contro il Vicenza

La Seap Dalli Cardillo Aragona, in lutto per la scomparsa del papà del Presidente del club Nino Di Giacomo, ha terminato la preparazione in vista dell’importantissima sfida salvezza di domenica pomeriggio sul campo dell’Anthea Vicenza Volley. Il match è in programma alle ore 17, al palasport di Vicenza e promette battaglia e tante emozioni per l’alta posta in palio. In casa Aragona a presentare la partita è il capitano Valeria Caracuta: “Mi aspetto, senza ombra di dubbio, una gara difficile. Mi aspetto un Vicenza determinato che farà di tutto per batterci e vendicare, sportivamente parlando, la sconfitta dell’andata. Troveremo un ambiente caldo, un palazzetto pieno di tifosi che cercheranno di spingere il Vicenza alla vittoria. Noi dovremmo tenere i nervi saldi, lottare su ogni pallone e dobbiamo essere determinate in attacco. Servirà una superba prestazione in ogni fondamentale da parte nostra. Andiamo a Vicenza per vincere, non abbiamo un altro risultato da centrare. Sarà una partita dove il lato emozionale potrebbe fare la differenza. Nel corso della partita ci saranno sicuramente momenti di difficoltà e in quell’istante che la Seap Dalli Cardillo Aragona dovrà dare il massimo per tornare in partita e creare problemi al Vicenza. Sappiamo dell’importanza della sfida e ci siamo preparate benissimo per dare del filo da torcere alle avversarie. Sarà una partita intensa, probabilmente la più importante della stagione. Siamo prontissime e fiduciose per l’esito finale del match”.