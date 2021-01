Covid: Gela zona rossa, lockdown totale

Gela zona rossa dalle ore 14 di domani. Ad anticipare i contenuti dell’ordinanza del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, e’ il sindaco di Gela, Lucio Greco. “E’ un lockdown totale – spiega il primo cittadino del grosso centro della provincia di Caltanissetta – i gelesi dovranno rimanere a casa, non potranno circolare a piedi, in piu’ saranno sospese tutte le attivita’ commerciali”. A Gela attualmente ci sono 737 positivi; 385 sono i contagiati dallo scorso 1 gennaio. Ora si attende la firma dell’ordinanza del Presidente Nello Musumeci. Scattera’ mercoledi’, invece, come noto, la zona rossa nei Comuni di Ravanusa (Agrigento) e Santa Flavia (Palermo) e sara’ in vigore sino a domenica 31 gennaio. Prorogata quella di Capizzi (Messina).