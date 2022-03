Covid, fuori dall’emergenza: tra un mese sparirà il Green pass

Da domani 31 marzo anche la Sicilia uscirà dallo stato d’emergenza per la pandemia da Coronavirus decretato dal Governo Conte nel 2020, e si allenteranno quasi tutte le restrizioni. Una serie di misure ad iniziare dall’obbligo del Green Pass rafforzato nei luoghi di lavoro, o nel trasporto pubblico locale.

Bar e ristoranti. Negli spazi esterni di bar, ristoranti, pub e locali notturni, senza alcun vincolo, per sedersi all’interno serve il Green Pass, ma non ci sarà più bisogno di alcuna documentazione verde per sedersi all’aperto, e ordinare da mangiare o da bere. Scompare infatti l’obbligo di essere in possesso di qualunque tipo di Green Pass per i clienti accomodati ai tavoli fuori dai locali.

Misure che fra un mese verranno poi ulteriormente alleggerite, e il Green Pass sparirà quasi del tutto.