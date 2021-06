Covid, drive-in Asp aperti nei giorni feriali

I drive-in dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, ove effettuare i tamponi per la diagnosi del covid-19, saranno aperti tutti i giorni feriali, da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. E’ quanto comunica il direttore del Dipartimento di Prevenzione ASP, Vittorio Spoto, in ossequio alle disposizioni impartite dal presidente della Regione Siciliana con ordinanza n.59 del 20/05/2021. In ragione dell’abbassamento dell’indice di positività al virus e nell’intento di ottimizzare le risorse umane e professionali, il Dipartimento non eseguirà dunque i test nei weekend come in precedenza concentrando l’azione sugli altri giorni della settimana. E’ opportuno ricordare che, presso i drive-in aziendali (Agrigento, Sciacca e Canicattì), possono effettuare il tampone soltanto i soggetti che ne hanno titolo, secondo la normativa vigente, o che sono stati contattati espressamente dall’ASP di Agrigento. Per accedere all’area e potere effettuare il tampone, è necessario registrarsi preventivamente sulla piattaforma informatica raggiungibile dalla home page del sito www.aspag.it cliccando sul pulsante “registrazioni coronavirus”.