Covid, dieci nuovi casi ad Agrigento, il sindaco: “Prudenza per non mettere in difficoltà il sistema sanitario”

Sono dieci i nuovi casi Covid ad Agrigento emersi nel bollettino dell’Asp del 3 aprile, nessun guarito e il totale è di 209 positivi. Stabili i ricoveri, tre in degenza ordinaria, uno in terapia intensiva, uno in hotel covid, mentre 204 sono in isolamento domiciliare. “Le vacanze pasquali potrebbero far crescere ulteriormente questi dati- scrive il sindaco amici su Facebook- mettendo in difficoltà il sistema. Raccomando la massima prudenza, evitare il più possibile le riunioni di parenti e amici, ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni dettate dal Governo per la zona rossa.”