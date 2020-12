Covid, Conte: a Natale interventi aggiuntivi per evitare terza ondata

“Sicuramente qualche intervento aggiuntivo lo faremo” per le feste di Natale. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso della registrazione della puntata di ‘Accordi e disaccordi’, in onda stasera sul Nove. “Stiamo lavorando proprio in queste ore”, ha aggiunto, per “rinforzare il piano natalizio” per “scongiurare la terza ondata e arrivare a gennaio in condizione di massima resilienza. Le misure stanno funzionando” ma bisogna “evitare affollamenti e assembramenti che si sono verificati nei giorni scorsi”.