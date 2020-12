Concorso “Euromediterraneo”: vince il primo premio un giovane compositore di Agrigento

Si è concluso da poco il 1° Concorso “Euromediterraneo” per giovani compositori, indetto dal Liceo Statale “Vito Fazio Allmayer” di Alcamo, patrocinato dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, e a classificarsi al primo posto è stato lo studente agrigentino Leonardo Scicolone. Il suo componimento musicale è stato scelto tra altri diciassette ottenendo la votazione 95/ 100.

Il Concorso “Euromediterraneo” è nato per incentivare la promozione del talento valorizzando i giovani compositori e per veicolare una eco di bellezza che viaggia sulle note musicali e arriva in tutti gli angoli del Mediterraneo diffondendo un messaggio di pace e unione tra i popoli anche in un momento di silenzio come quello imposto dal covid-19.

La commissione che ha valutato i giovani talenti vanta nomi di spessore, tra cui M° Vito Emilio Picciché , (Dirigente Scolastico Liceo Musicale “ V. F. Allmayer”), M° Tonin Tarnaku (Docente di Teoria, Analisi e Composizione-Liceo Musicale “V. F. Allmayer”), M° Marco Betta (Docente di Composizione -Conservatorio “A.Scarlatti” di Palermo), M° Michele De Luca (Direttore della “Massimo Kids Orchestra”) , M° Giuseppe Rapisarda (Docente di Musica Elettroacustica – Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo), M° Giuseppe Urso (Docente di Musica Jazz – Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo).

Probabilmente non sarà stato facile scegliere il brano migliore tra tutti quelli in gara, dato il talento di ciascun partecipate e l’elevata qualità dei componimenti in gara, ma alla fine è stato decretato vincitore del primo premio “Concerto giovanile” di Leonardo Scicolone, studente del Liceo musicale “Empedocle” di Agrigento che ha condiviso con noi alcune ricordi e alcune ambizioni sul proprio futuro, rispondendo ad alcune domande.

Sei molto giovane e già componi brani musicali. Come è cominciato tutto?

Premetto che provengo da una famiglia che per la musica e l’arte nelle sue molteplici forme ha nutrito sempre e nutre ancora un grande interesse. Però, la mia passione è cominciata per puro gioco, quando avevo circa nove anni, e ho cominciato a “suonare” con una tastiera. Considerata la mia inclinazione, i miei genitori mi hanno sostenuto consentendomi di prendere lezioni di pianoforte, e quasi contemporaneamente ho cominciato a scrivere da autodidatta piccole composizioni. Con l’inizio degli studi al Liceo musicale di Agrigento ho perfezionato l’arte del comporre e grazie ai miei docenti, che mi hanno sempre apprezzato e incoraggiato, ho avuto il piacere di vedere eseguite le mie partiture sia per gruppi da camera che per orchestra.

Finora- ha aggiunto- ho partecipato ad alcuni concorsi nazionali e internazionali riservati a compositori con un limite di età oltre i trenta anni, dunque aperti anche a professionisti. Tra questi, sono stato selezionato semifinalista nel 2017 al Concorso “Michele Novaro” la cui giuria era presieduta dal compianto maestro polacco Kristian Penderecki. Quello di Alcamo, riservato esclusivamente a compositori frequentanti i licei musicali, è il primo concorso vinto, ma in futuro spero di confrontarmi con altre esperienze del genere perché le reputo davvero stimolanti per la mia creatività e per la mia crescita musicali.

Come è nata l’idea di “Concerto giovanile”?

E’ nata pensando a due stili musicali, il neoclassicismo sovietico e il jazz, ed è stata scritta appositamente pensando a un’orchestra formata da musicisti giovani, proprio come me. Ciò che lo caratterizza è il continuo ripetersi di una brevissima melodia in una molteplicità di variazioni.

Hai altri progetti in mente?

Beh, sì, tanti. Anche se di recente ho terminato una composizione per orchestra dedicata ad Agrigento, la mia città, e in particolare alla festa di San Calogero. Finora non mi era capitato di trovare l’ispirazione per una composizione nell’ambiente che mi circonda. Spero di farla conoscere al pubblico al più presto.

Quali sono le tue ambizioni per il futuro?

Al momento sono impegnato in una ricerca personale del mio orientamento musicale e continuo a comporre per diversi progetti di collaborazione. Certamente continuerò gli studi musicali frequentando un conservatorio. Penso di approfondire la mia dedizione per il pianoforte, ma di dedicarmi anche e soprattutto alla composizione, perché il mio sogno più grande è quello di diventare direttore d’orchestra.