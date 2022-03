Covid: altri 381 nuovi casi. Ad Agrigento gli attuali positivi sono ben 1.213

Nelle ultime 24 ore nessun nuovo decesso, ma registrati altri 381 nuovi casi positivi al Covid-19, a fronte di 3.532 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 65.305 (1 marzo 2020 – 14 marzo 2022). In totale i guariti sono 55.077. Gli attuali positivi salgono a 9.741, di cui 9.705 in isolamento domiciliare, e 36 ricoverati in ospedale. Sono 4 i pazienti che si trovano in terapia intensiva all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 13 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 19 all’ospedale di Agrigento. Complessivamente 487 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 309.833 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 14 marzo 2022 sono 1.213.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 14 marzo: Agrigento 8.429 (1.213 attuali contagiati, 7.174 guariti e 42 deceduti); Alessandria della Rocca 307 (30 attuali contagiati, 276 guariti e 1 deceduto); Aragona 967 (165 attuali contagiati, 796 guariti e 6 deceduti); Bivona 361 (91 attuali contagiati, 269 guariti e 1 deceduto); Burgio 252 (15 attuali contagiati, 236 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 236 (11 attuali contagiati, 222 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 416 (28 attuali contagiati, 382 guariti, e 6 deceduti); Camastra 365 (64 attuali contagiati, 296 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 1.113 (109 attuali contagiati, 1.002 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.768 (314 attuali contagiati, 1.436 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 7.044 (1.405 attuali contagiati, 5.585 guariti e 54 deceduti); Casteltermini 1.156 (281 attuali contagiati, 869 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 467 (41 attuali contagiati, 420 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 484 (54 attuali contagiati, 426 guariti e 4 deceduti); Cianciana 388 (28 attuali contagiati, 354 guariti e 6 deceduti); Comitini 127 (5 attuali contagiati, e 122 guariti); Favara 6.041 (1.008 attuali contagiati, 5.005 guariti e 28 deceduti); Grotte 783 (135 attuali contagiati, 645 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 189 (17 attuali contagiati, 171 guariti e 1 deceduto); Licata 5.547 (649 attuali contagiati, 4.861 guariti, 37 deceduti); Lucca Sicula 162 (7 attuali contagiati, 154 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.363 (293 attuali contagiati, 1.057 guariti e 13 deceduti); Montallegro 348 ( 83 attuali contagiati, 259 guariti e 6 deceduti); Montevago 238 (33 attuali contagiati, 203 guariti e 2 deceduti); Naro 970 (72 attuali contagiati, 886 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 4.333 (610 attuali contagiati, 3.691 guariti e 32 deceduti); Porto Empedocle 2.609 (442 attuali contagiati, 2.151 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 1.200 (237 attuali contagiati, 958 guariti e 5 deceduti); Raffadali 1.990 (288 attuali contagiati, 1.684 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.075 (305 attuali contagiati, 1.756 guariti, 14 deceduti); Realmonte 685 (117 attuali contagiati, 564 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.232 (304 attuali contagiati, 2.897 guariti e 31 deceduti); Sambuca di Sicilia 489 (36 attuali contagiati, 426 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 354 (89 attuali contagiati, 257 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.242 (132 attuali contagiati, 1.105 guariti e 5 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 128 (22 attuali contagiati, e 106 guariti); Santa Elisabetta 206 (32 attuali contagiati, 173 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 808 (83 attuali contagiati, 715 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 455 (43 attuali contagiati, 409 guariti e 3 deceduti); Sciacca 4.458 (667 attuali contagiati, 3.749 guariti e 42 deceduti); Siculiana 833 (141 attuali contagiati, 686 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 140 (21 attuali contagiati, 118 guariti e 1 deceduto).

Sono 32 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.