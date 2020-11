Covid. Ad Agrigento in piazza contro il Dpcm del Governo – VIDEO

Sono due le manifestazioni di protesta in programma contro il Dpcm del Governo, che si svolgeranno questa settimana, nel centro di Agrigento. La prima è in programma oggi alle ore 17 in piazza Cavour, al Viale della Vittoria, con la partecipazione di esercenti del settore del gioco e scommesse, sale Bingo, ristorazione, pizzerie, pub, ambulanti, settore fieristico. La seconda organizzata dal movimento “Italia Si Desti”, un vero e proprio sit-in, si terrà giovedì 5 novembre, nell’area a ridosso la Prefettura di Agrigento. Quel giorno sarà presentato un documento unitario di commercianti, imprenditori, titolari di pasticcerie, ristorazione, ad ancora artigiani, gestori di palestre, pub, e soggetti impegnati nel mondo del teatro. Ha assicurato la presenza anche una rappresentanza degli artisti agrigentini.