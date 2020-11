Di Giovanni sarà capo di gabinetto di Miccichè

AGRIGENTO. Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, con determinazione sindacale n.100 del 2 novembre 2020 ha attributo l’incarico di capo di gabinetto del sindaco a Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni.

Nel documento di assegnazione viene spiegato che, nelle more della definizione del nuovo organigramma, si è deciso di assegnargli la dirigenza del servizio IV del settore I e del servizio V del settore VI limitatamente alla pubblica istruzione. Di Giovanni avrà la possibilità di avvalersi delle risorse umane, logistiche e strumentali in atto assegnate a questi servizi. In atto è anche comandante della Polizia Municipale.