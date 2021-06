Covid. Addio all’obbligo delle mascherine all’aperto

Da lunedì 28 giugno l’Italia dirà addio all’obbligo delle mascherine all’aperto. Nelle scorse ore è arrivato il via libera dal Comitato Tecnico Scientifico, dopo un incontro con il ministro della Salute Roberto Speranza.

Non ci sarà più l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts, salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento (es: mercati, fiere, code, ecc…).

Il Comitato raccomanda comunque l’uso delle mascherine sui mezzi pubblici e nei soggetti fragili, così come negli ambienti sanitari e ospedalieri. Sulla decisione ha influito anche la percentuale di vaccini somministrati in Italia. Al momento già oltre il 53% della popolazione ha almeno una dose, e circa il 27% ha fatto completato il ciclo.