Covid, 50 nuovi casi (13 ad Agrigento). Gli attuali positivi sono 468

Sono 50 i nuovi casi di Covid-19 in provincia di Agrigento, più 21 rispetto a ieri, a fronte di 274 tamponi processati. Dei nuovi positivi 13 sono ad Agrigento (5 al liceo Empedocle). Da registrare anche un nuovo ricoverato, e ben 43 nuovi guariti. Non ci sono deceduti. Questo emerge dal bollettino diffuso dall’Asp. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 5.955 (1 marzo 2020 – 3 marzo 2021). Gli attuali positivi sono a 468 (più 7 rispetto a ieri) , di cui 436 in trattamento domiciliare, e 32 ricoverati (27 si trovano in ospedale, 2 in strutture lowcare, e 3 in terapia intensiva), i soggetti guariti salgono a 5.335. I deceduti sono 152. I pazienti ricoverati si trovano: 24 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 2 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, e 1 in un altro nosocomio fuori provincia. Quelli ricoverati in strutture lowcare: 1 Sciacca hotel Covid, e 1 Canicattì hotel covid ex Ipab. Sono 3 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tutti al “San Giovanni di Dio” di Agrigento. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 56.901 tamponi.

“Sospese dal 4 al 14 marzo, le attività didattiche in presenza nella sede centrale del liceo Classico Empedocle di Agrigento. Lo ha stabilito con una sua ordinanza il sindaco Franco Miccichè che ha accolto una istanza in tal senso presentata dal direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asp. Vittorio Spoto. A determinare la richiesta dell’Asp è stato l’accertamento di 5 casi positivi di 5 alunni appartenenti alla stessa classe. Il sindaco ha già fatto effettuare la prima sanificazione ieri, 2 marzo, dell’intera scuole e ne farà fare una seconda giorno 14, prima dell’eventuale rientro in classe.

“Lo confesso, avevo sperato di sbagliarmi, ma lo sapevo che presto la curva dei contagi sarebbe salita – dice il primo cittadino di Agrigento -. Ci sono stati troppi comportamenti irresponsabili da quando la Sicilia è diventata zona Gialla. E oggi si registrano i primi segni di quanto si paventava, 13 nuovi casi di persone positive al Coronavirus in un giorno solo. Cinque sono studenti del liceo classico Empedocle, che ho dovuto chiudere alle attività didattiche in presenza fino al 14 marzo. E con sole due guarigioni, il dato dei positivi totali in trattamento è risalito a 56 casi”.

“Temo non sia finita. Di solito ci vogliono diversi giorni prima che il virus si manifesta, per cui nuovi casi potrebbero registrarsi nei prossimi – aggiunge Miccichè -. Noi prenderemo provvedimenti per San Leone concordati con la Prefettura. Ma i giovani devono capire cosa rischiano e i loro genitori dovrebbero spiegare ai loro figli che stare una sera con gli amici senza osservare le prescrizioni anti contagio può costare caro. Sia dal punto di vista di una sanzione ma soprattutto dal punto di vista della salute. Non è vero che il Covid 19 è come una influenza. E’ molto di più e se trasmessa a persone debilitate può avere anche effetti letali. Noi come Comune ci siamo attivati per aiutare gli ultraottantenni a prenotarsi per fare la vaccinazione. Sappiamo che sono una fascia a rischio e per questo facciamo la nostra parte per aiutarli. Sono i nostri padri, i nostri nonni. Non mettiamo a rischio anche la loro. Siate responsabili”.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 720 (56 attuali contagiati, 649 guariti e 15 deceduti); Alessandria della Rocca 19 (5 attuali contagiati, e 14 guariti); Aragona 139 (12 attuali contagiati, 124 guariti e 3 deceduti); Bivona 13 (1 attuale contagiato, e 12 guariti); Burgio 8 (8 guariti); Calamonaci 18 (4 attuali contagiati e 14 guariti); Caltabellotta 21 (3 attuali contagiati, 17 guariti, e 1 deceduto); Camastra 65 (18 attuali contagiati, 45 guariti, 2 deceduti); Cammarata 34 (1 attuale contagiato e 33 guariti); Campobello di Licata 256 (29 attuali contagiati, 217 guariti, e 10 deceduti); Canicattì 617 (28 attuali contagiati, 575 guariti e 14 deceduti); Casteltermini 92 (2 attuali contagiati, 88 guariti e 2 deceduti); Castrofilippo 32 ( 5 attuali contagiati, e 27 guariti); Cattolica Eraclea 34 (34 guariti); Cianciana 24 (7 attuali contagiati, 15 guariti e 2 deceduto); Comitini 6 (6 guariti); Favara 397 (29 attuali contagiati, 363 guariti e 5 deceduti); Grotte 81 (79 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 34 (1 attuale contagiato e 33 guariti); Licata 463 (60 attuali contagiati, 390 guariti, 13 deceduti); Lucca Sicula 6 (1 attuale contagiato e 5 guariti); Menfi 154 ( 1 attuale contagiato, 146 guariti e 7 deceduti); Montallegro 48 (3 attuali contagiati, 43 guariti e 2 deceduto); Montevago 70 (14 attuali contagiati, 54 guariti e 2 deceduti); Naro 121 ( 4 attuali contagiati, 115 guariti e 2 deceduti); Palma di Montechiaro 270 (27 attuali contagiati, 239 guariti e 4 deceduti); Porto Empedocle 270 (62 attuali contagiati, 203 guariti, 5 deceduti); Racalmuto 73 (3 attuali contagiati e 70 guariti); Raffadali 174 (29 attuali contagiati, 142 guariti, e 3 deceduti); Ravanusa 319 (4 attuali contagiati, 311 guariti, 4 deceduti); Realmonte 57 (4 attuali contagiati, e 53 guariti); Ribera 272 (7 attuali contagiati, 257 guariti e 8 deceduti); Sambuca di Sicilia 210 (192 guariti e 18 deceduti); San Biagio Platani 80 (75 guariti, e 5 deceduti); San Giovanni Gemini 57 ( 3 attuali contagiati, 53 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 17 (17 guariti); Santa Elisabetta 29 (28 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 149 (3 attuali contagiati, 141 guariti e 5 deceduti); Santo Stefano Quisquina 4 ( 3 guariti e 1 deceduto); Sciacca 433 (29 attuali contagiati, 390 guariti e 14 deceduti); Siculiana 66 (13 attuali contagiati e 52 guariti); Villafranca Sicula 3 (3 guariti).