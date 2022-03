Covid: 5 morti in provincia di Agrigento, e 75 nuovi positivi

Cinque morti per Covid, 2 ad Agrigento, uno a Casteltermini, Menfi e Ribera, e registrati “soli” 75 nuovi casi positivi, a fronte di 3.351 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 76.479 (1 marzo 2020 – 28 marzo 2022). In totale i guariti sono 66.439. Gli attuali positivi scendono a 9.535, di cui 9.484 in isolamento domiciliare, e 51 ricoverati in ospedale. Un paziente si trova in terapia intensiva, all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 22 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 25 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 3 ricoverati in strutture lowcare. Complessivamente 506 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 348.197 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 28 marzo 2022 sono 1.303.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 28 marzo: Agrigento 10.093 (1.303 attuali contagiati, 8.744 guariti e 46 deceduti); Alessandria della Rocca 379 (48 attuali contagiati, 330 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.234 (197 attuali contagiati, 1.031 guariti e 6 deceduti); Bivona 457 (71 attuali contagiati, 385 guariti e 1 deceduto); Burgio 268 (16 attuali contagiati, 250 guariti e 2 deceduto); Calamonaci 249 (14 attuali contagiati, 232 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 433 (19 attuali contagiati, 408 guariti, e 6 deceduti); Camastra 423 (47 attuali contagiati, 371 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 1.242 (122 attuali contagiati, 1.118 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.990 (168 attuali contagiati, 1.804 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 8.061 (947 attuali contagiati, 7-059 guariti e 55 deceduti); Casteltermini 1.344 (151 attuali contagiati, 1.086 guariti e 7 deceduti); Castrofilippo 564 (79 attuali contagiati, 479 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 559 (71 attuali contagiati, 484 guariti e 4 deceduti); Cianciana 563 (136 attuali contagiati, 421 guariti e 6 deceduti); Comitini 171 (28 attuali contagiati, e 143 guariti); Favara 7.263 (1.004 attuali contagiati, 6.228 guariti e 31 deceduti); Grotte 933 (105 attuali contagiati, 825 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 212 (19 attuali contagiati, 192 guariti e 1 deceduto); Licata 6.170 (801 attuali contagiati, 5.331 guariti, 38 deceduti); Lucca Sicula 193 (25 attuali contagiati, 167 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.703 (293 attuali contagiati, 1.396 guariti e 14 deceduti); Montallegro 426 ( 68 attuali contagiati, 352 guariti e 6 deceduti); Montevago 285 (33 attuali contagiati, 250 guariti e 2 deceduti); Naro 1.157 (142 attuali contagiati, 1.002 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.042 (693 attuali contagiati, 4.315 guariti e 34 deceduti); Porto Empedocle 3.225 (478 attuali contagiati, 2.731 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 1.416 (172 attuali contagiati, 1.239 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.297 (238 attuali contagiati, 2.041 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.287 (197 attuali contagiati, 2.076 guariti, 14 deceduti); Realmonte 841 (107 attuali contagiati, 730 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.611 (300 attuali contagiati, 3.279 guariti e 32 deceduti); Sambuca di Sicilia 528 (50 attuali contagiati, 451 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 420 (72 attuali contagiati, 340 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.368 (117 attuali contagiati, 1.245 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 201 (55 attuali contagiati, e 146 guariti); Santa Elisabetta 324 (89 attuali contagiati, 234 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 954 (124 attuali contagiati, 820 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 543 (69 attuali contagiati, 471 guariti e 3 deceduti); Sciacca 5.331 (709 attuali contagiati, 4.578 guariti e 44 deceduti); Siculiana 1.007 (120 attuali contagiati, 881 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 162 (26 attuali contagiati, 135 guariti e 1 deceduto).

Sono 14 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.