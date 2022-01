Covid – 19, Palazzo di città chiuso per sanificazione

Con ordinanza sindacale è stata disposta la chiusura delle sedi comunali di piazza Pirandello e Piazza Gallo a decorrere da questo venerdì e per 48 ore con inizio delle operazioni alle ore 7 di questa mattina. “Chiusura Uffici comunali di piazza Pirandello e piazza Gallo per sanificazione Covid – 19” . Ordinanza Sindacale n. 5 del 12/01/2022. Gli uffici del Municipio riapriranno lunedì e non mancano i disagi con tutte le prenotazioni saltate, specialmente per chi è in attesa da mesi di richiedere il documento di identità. La misura si è resa necessaria per la presenza di casi di positività riscontrati all’interno di alcuni uffici della sede del Municipio di Agrigento.