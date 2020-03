Covid-19, il Sindaco Firetto: l’emergenza è nazionale, pronte misure per evitare i contatti

“Qui c’è un’emergenza sanitaria nazionale che non è gestita dai sindaci ma dal Governo. Siamo tutti quanti allerta per far si che quelle misure vengano adottate”. Ad affermarlo è stato il sindaco Calogero Firetto, interpellato dal nostro giornale.

Lo stesso sindaco in mattina ha diramato una nota Stampa – Riunione operativa, questa mattina, al Comune, destinata a riorganizzare i servizi comunali in tempo di coronavirus, sulla scorta dei Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Regione Siciliana. Presenti il Sindaco Lillo Firetto, il Segretario generale Michele Iacono, l’assessore Gabriella Battaglia e il responsabile della Protezione Civile. Poichè la linea generale dei provvedimenti è quella sempre più marcata di evitare il contatto tra i vari soggetti per contrastare la proliferazione del virus, il Comune di Agrigento sta mettendo in atto una serie di iniziative tendenti ad avere un contatto a distanza del cittadino, che ad esempio sarà chiamato telefonicamente per lo svolgimento delle pratiche, evitando così l’afflusso verso gli uffici comunali. Contemporaneamente si sta anche creando la possibilità, da parte degli uffici comunali, di poter lavorare a distanza. Verrà creato inoltre un nucleo interno al Comune per fronteggiare le diverse casistiche che di volta in volta arriveranno. La Protezione Civile sarà il centro operativo comunale dell’Ente.