Covid -19, il parco sospende tutti gli eventi ma pensa già al rilancio – VIDEO

Intervista al direttore del Parco Roberto Sciarratta: Misure di contenimento contro il diffondersi del contagio da “Coronavirus”, il Parco archeologico annulla convegni, manifestazioni, eventi ed ingresso gratuito alla Valle nei giorni 8 e 10 marzo prossimi. L’ente regionale sta già pensando però anche agli eventi per rilanciare il Parco quando l’emergenza, si spera presto, sarà terminata. In cantiere anche un nuovo format del Mandorlo in Fiore con eventi in programma pure ad autunno.

Anche il Parco Archeologico della Valle dei Templi frenato dal Coronavirus