Covid-19, gli appelli della politica: rinviare le votazioni

A seguito della grave emergenza sanitaria che il nostro Paese sta purtroppo attraversando, dichiara il dirigente nazionale di Cambiamo! Marcello Fattori, è di vitale importanza che le elezioni amministrative siciliane fissate per il 24 maggio prossimo vengano urgentemente rinviate a dopo l’estate.

L’imminenza della data del 24 Maggio costringe infatti in questi giorni tutti gli operatori politici che hanno in programma di candidarsi o che stanno curando l’organizzazione delle liste, a frequenti incontri e contatti con centinaia di persone, con il serio rischio di contribuire ad aumentare le possibilità di contagio del Coronavirus in tutto il territorio siciliano.

Chiediamo dunque al Presidente Musumeci, conclude Fattori, di adoperarsi per allargare l’orizzonte temporale delle elezioni, lanciando in tal modo un ulteriore segnale forte che indurrebbe tutti alla prudenza,alla massima collaborazione e concentrazione per superare uniti più che mai questo triste periodo di emergenza.