Risveglia il Nuovo Anno con Tiromancino e Una Lineup Esplosiva in Piazza!

Dopo la conferma dei Tiromancino come ospiti principali del concerto di fine anno ad Agrigento, è stato ufficializzato l’intero spettacolo per la notte più lunga dell’anno.

Ad arricchire lo show ci saranno anche “Noche de Fuego”, il party reggaeton numero 1 in Sicilia, reduce dai grandi successi ottenuti nel 2023 a livello nazionale, e l’appuntamento agrigentino per eccellenza che da più di dieci anni intrattiene diverse generazioni: “Il giovedì all’italiana with Pablo”. È confermata anche la presenza di Marco Catalano e di un grande staff che renderà movimentato l’ultimo giorno dell’anno.

Nella foto il capodanno dello scorso anno con Achille Lauro