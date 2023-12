Niente da fare per l’ Akragas, che deve arrendersi per 3 a 1 davanti al Portici 1906. La squadra di casa era andata in vantaggio al 15′ del primo tempo con il goal di Maione. Al 72′ è arrivato il raddoppio di Marcucci. Poi è Marrale all’ 87′ a riaccendere le speranze mettendo la palla in rete. Ma la speranza dura poco. Al 95′ approfittando di una difesa scoperta, il Portici chiude la gara con la rete di Di Guida. Finisce così al San Ciro di Portici l’ ultima giornata del girone di andata del campionatodi sere D girone I. Adesso pausa fino al 7 gennaio quando l’ Akragas dovrà scontrarsi fuori casa con il Licata che proprio oggi ha perso con lo stesso risultato dell’ Akragas contro la Vibonese.

IL TABELLINO

PORTICI: De Luca; Pelliccia, Franzese, Di Prisco, Zanoni; Schiavi, Sellaf, Marcucci; Maione, Marano, Turchet. A disp.: Caputo, Gargiulo, Scognamiglio, Teyou, G. Riccio, CaruSelvaggio, Sow, Umile, Di Guida, Pinto. All. Ciaramella.

AKRAGAS (3-4-2-1): Governali; Rechichi, Rossi, Petrucci; Di Stefano, Garufo, Perez, Mannina; Grillo, Di Mauro; Marrale. A disp.: Vaccarino, Fragapane, Scozzari, Inzerillo, Sinatra, Puglisi, Liga, Llama, Trombino. All. Coppa.

ARBITRO: Collier di Gallarate (Mascali-Fanara).

MARCATORI: 15′ Maione, 72′ Marcucci, 87′ Marrale, 95′ Di Guida